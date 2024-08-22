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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ музее «Старый Английский Двор» представлена выставка «Находки в реставрации»

В музее «Старый Английский Двор» представлена выставка «Находки в реставрации»

editor
By editor
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реставрация

В этот раз археологические раскопки затронули всю Москву – исторические особняки в центре столицы, павильоны ВДНХ, усадьбы Измайлово и Покровское-Стрешнево, Императорское Московское техническое училище и гараж Константина Мельникова.

На взгляд посетителя предлагаются литографские плиты, которые были обнаружены в палатах дьяка Емельяна Украинцева, где ранее располагалась печатня Петра Юргенсона. Есть и находки сугубо научного применения – многочисленные стеклянные сосуды из здания химической лаборатории Императорского Московского технического училища.

Около самого музея «Старый Английский Двор» разместили отдельный подиум, на котором можно увидеть печные изразцы разных исторических периодов Москвы. Для посетителей предусмотрены интерактивные игры, на которых можно себя почувствовать реставратором, а также посетить экскурсии. Выставка проходит в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Марина АБРАМОВА

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