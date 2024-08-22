В музее «Старый Английский Двор» представлена выставка «Находки в реставрации»

В этот раз археологические раскопки затронули всю Москву – исторические особняки в центре столицы, павильоны ВДНХ, усадьбы Измайлово и Покровское-Стрешнево, Императорское Московское техническое училище и гараж Константина Мельникова.

На взгляд посетителя предлагаются литографские плиты, которые были обнаружены в палатах дьяка Емельяна Украинцева, где ранее располагалась печатня Петра Юргенсона. Есть и находки сугубо научного применения – многочисленные стеклянные сосуды из здания химической лаборатории Императорского Московского технического училища.

Около самого музея «Старый Английский Двор» разместили отдельный подиум, на котором можно увидеть печные изразцы разных исторических периодов Москвы. Для посетителей предусмотрены интерактивные игры, на которых можно себя почувствовать реставратором, а также посетить экскурсии. Выставка проходит в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Марина АБРАМОВА