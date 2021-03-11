Наталья Сидорцова выступит с новой программой в арт-пространстве «Fotofactura»

28 марта 2021 года в Арт-пространстве «Fotofactura» участница шоу «Голос» и звезда российских мюзиклов Наталья Сидорцова представит абсолютно новую музыкальную программу-эксперимент «Музыка. Медитация. Магия» — причудливый сплав фолка, нью-эйдж, этно-джаза, аутентичных шаманских ритмов и электроакустики в сочетании с мелодичной романтикой авторских песен.
Наталья Сидорцова давно признана в музыкальном и театральном сообществе как артистка, не только обладающая уникальными вокальными данными, но и способная, как никто, достучаться своими песнями до зрительского сердца. Сыграв ведущие роли в топовых российских мюзиклах «Анна Каренина», «Граф Орлов», «Ромео и Джульетта» и десятки аншлаговых концертов на известных площадках Москвы, став одной из самых ярких участниц 8 сезона шоу «Голос», выпустив в 2020 году свой дебютный ЕР-альбом «Несвободные» и несколько синглов, Наталья Сидорцова идёт дальше в поисках новых форм, стилей и смыслов.
Концерт «Музыка. Медитация. Магия» — совершенно новый этап в творчестве артистки. Это творческая дань коренным музыкальным традициям севера, запада и востока через призму современной музыкальной культуры. Зрителя ждёт глубокое погружение в целительные звуки этно-джаза, нью-эйдж, авторской и народной музыки в новых аранжировках на стыке аутентики и электронной акустики в сочетании с безграничными возможностями человеческого голоса.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.