Наталья Сидорцова выступит с новой программой в арт-пространстве «Fotofactura»

28 мар­та 2021 года в Арт-про­стран­стве «Fotofactura» участ­ни­ца шоу «Голос» и звез­да рос­сий­ских мюзик­лов Ната­лья Сидор­цо­ва пред­ста­вит абсо­лют­но новую музы­каль­ную про­грам­му-экс­пе­ри­мент «Музы­ка. Меди­та­ция. Магия» — при­чуд­ли­вый сплав фол­ка, нью-эйдж, этно-джа­за, аутен­тич­ных шаман­ских рит­мов и элек­тро­аку­сти­ки в соче­та­нии с мело­дич­ной роман­ти­кой автор­ских песен.

Ната­лья Сидор­цо­ва дав­но при­зна­на в музы­каль­ном и теат­раль­ном сооб­ще­стве как артист­ка, не толь­ко обла­да­ю­щая уни­каль­ны­ми вокаль­ны­ми дан­ны­ми, но и спо­соб­ная, как никто, досту­чать­ся сво­и­ми пес­ня­ми до зри­тель­ско­го серд­ца. Сыг­рав веду­щие роли в топо­вых рос­сий­ских мюзик­лах «Анна Каре­ни­на», «Граф Орлов», «Ромео и Джу­льет­та» и десят­ки аншла­го­вых кон­цер­тов на извест­ных пло­щад­ках Моск­вы, став одной из самых ярких участ­ниц 8 сезо­на шоу «Голос», выпу­стив в 2020 году свой дебют­ный ЕР-аль­бом «Несво­бод­ные» и несколь­ко синглов, Ната­лья Сидор­цо­ва идёт даль­ше в поис­ках новых форм, сти­лей и смыслов.

Кон­церт «Музы­ка. Меди­та­ция. Магия» — совер­шен­но новый этап в твор­че­стве артист­ки. Это твор­че­ская дань корен­ным музы­каль­ным тра­ди­ци­ям севе­ра, запа­да и восто­ка через приз­му совре­мен­ной музы­каль­ной куль­ту­ры. Зри­те­ля ждёт глу­бо­кое погру­же­ние в цели­тель­ные зву­ки этно-джа­за, нью-эйдж, автор­ской и народ­ной музы­ки в новых аран­жи­ров­ках на сты­ке аутен­ти­ки и элек­трон­ной аку­сти­ки в соче­та­нии с без­гра­нич­ны­ми воз­мож­но­стя­ми чело­ве­че­ско­го голоса.

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