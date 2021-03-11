«Иоганн Себастьян Бах и органная музыка XIX-XX веков в Кафедральном соборе Петра и Павла

14 мар­та в Кафед­раль­ном собо­ре св. Пет­ра и Пав­ла состо­ит­ся кон­церт заслу­жен­но­го арти­ста Рос­сии, про­фес­со­ра Алек­сандра Фисей­ско­го (орган) «Иоганн Себастьян Бах и орган­ная музы­ка XIX-XX веков».

Новый цикл выда­ю­ще­го­ся рос­сий­ско­го орга­ни­ста Алек­сандра Фисей­ско­го дает воз­мож­ность сопри­кос­нуть­ся с круп­ней­ши­ми шко­ла­ми орган­ной музы­ки сквозь приз­му Баха. Каж­дый кон­церт посвя­щен одно­му направ­ле­нию (немец­кий, фран­цуз­ский и рус­ский роман­тизм, пер­вая и вто­рая поло­ви­ны ХХ века), но все их объ­еди­ня­ет все­лен­ная Иоган­на Себастья­на Баха.

В пер­вой части про­грам­мы — три кон­траст­ных цик­ла Баха: по-юно­ше­ски эффект­ная Пре­лю­дия и фуга до мажор, стре­ми­тель­ная, усколь­за­ю­ще-пре­крас­ная Фан­та­зия и фуга ля минор, а так­же мелан­хо­лич­но-стро­гая Пре­лю­дия и фуга си минор. Ее настро­е­ние под­хва­ты­ва­ют тихая поли­фо­ни­че­ская Кан­цо­на и две обра­бот­ки страст­ных хоралов.

Выбор орган­ных про­из­ве­де­ний для вто­рой части кон­цер­та очень ори­ги­на­лен. Алек­сандр Фисей­ский отда­ет пред­по­чте­ние не круп­ным евро­пей­ским масте­рам пер­вой поло­ви­ны ХХ века, а зна­ко­мит с ред­ко зву­ча­щи­ми опу­сам рус­ских ком­по­зи­то­ров и музы­кан­тов, вос­пи­тан­ных в Рос­сии. Все они свя­за­ны с Петер­бур­гом, за каж­дым сто­ит инте­рес­ный эпи­зод исто­рии рус­ской орган­ной культуры.

Так, Цезарь Кюи был одним из немно­гих, кто с небре­же­ни­ем отно­сил­ся к фигу­ре и твор­че­ству «покой­ни­ка» Баха, счи­тая его инте­рес­ным лишь для «музы­каль­ных архео­ло­гов». Не пред­став­лял для него инте­ре­са и орган. Но к нача­лу ХХ века, когда из стен Петер­бург­ской кон­сер­ва­то­рии вышло мно­го круп­ных орга­ни­стов, орган­ная музы­ка ста­ла яркой крас­кой в музы­каль­ном ланд­шаф­те север­ной сто­ли­цы. Тогда не остал­ся в сто­роне и Кюи — по прось­бе фран­цуз­ско­го абба­та и орга­ни­ста Жозе­фа Жубе­ра он напи­сал две пре­лю­дии для сбор­ни­ка «Совре­мен­ные масте­ра орга­на». Они не похо­жи на сочи­не­ния тех, кто бла­го­го­вел перед Бахом, и тем осо­бен­но интересны.

Для того же изда­ния напи­са­на «Пас­то­раль» лат­вий­ца Язеп­са Вито­ля — выпуск­ни­ка, а затем про­фес­со­ра Петер­бург­ской кон­сер­ва­то­рии, сре­ди вос­пи­тан­ни­ков кото­ро­го были Про­ко­фьев и Мяс­ков­ский. Через несколь­ко лет после выхо­да сбор­ни­ка Витоль вер­нул­ся на роди­ну и осно­вал Лат­вий­скую кон­сер­ва­то­рию. Пье­са Largo дру­го­го при­бал­та и выпуск­ни­ка Петер­бург­ской кон­сер­ва­то­рии — эстон­ца Рудоль­фа Тоби­а­са — впер­вые про­зву­ча­ла в 1902 году в церк­ви Свя­то­го Иоан­на эстон­ско­го-немец­ко­го при­хо­да Санкт-Петер­бур­га в вер­сии для орга­на с оркест­ром, а сего­дня испол­ня­ет­ся как соль­ная орган­ная пьеса.

Завер­шит про­грам­му Пас­са­ка­лья Шоста­ко­ви­ча из опе­ры «леди Мак­бет Мцен­ско­го уез­да». Как оркест­ро­вый антракт она вхо­дит в чис­ло самых силь­ных сим­фо­ни­че­ских фраг­мен­тов опер­ной клас­си­ки ХХ века. Мало кто зна­ет, что пер­во­на­чаль­но Пас­са­ка­лья пред­на­зна­ча­лась для орга­на (отсю­да и жанр, отсы­ла­ю­щих к зна­ме­ни­той Пас­са­ка­лье Баха), уста­нов­лен­но­го в ленин­град­ском Малом опер­ном теат­ре, — инстру­мент рас­по­ла­гал­ся на яру­се и его зву­ки, несу­щи­е­ся свер­ху (как в церк­ви) долж­ны были про­из­во­дить колос­саль­ное впечатление.

Алек­сандр Фисей­ский сов­ме­ща­ет актив­ную кон­церт­ную дея­тель­ность с педа­го­ги­че­ской рабо­той: воз­глав­ля­ет кафед­ру орга­на и кла­ве­си­на в РАМ им. Гне­си­ных, про­во­дит мастер-клас­сы и высту­па­ет с лек­ци­я­ми в веду­щих кон­сер­ва­то­ри­ях мира (в Лон­доне, Вене, Гам­бур­ге, Бал­ти­мо­ре), при­ни­ма­ет уча­стие в рабо­те жюри раз­лич­ных орган­ных кон­кур­сов, явля­ет­ся ини­ци­а­то­ром фести­ва­ля «Девять веков орга­на», еже­год­но­го Меж­ду­на­род­но­го сим­по­зи­у­ма «Орган в XXI веке» и мн. др. Фисей­ский изби­рал­ся вице-пре­зи­ден­том Ассо­ци­а­ции орга­ни­стов СССР (1987–1991) и Пре­зи­ден­том Ассо­ци­а­ции орга­ни­стов и орган­ных масте­ров Моск­вы (1988–1994). Им запи­са­но свы­ше 40 грам­пла­сти­нок и ком­пакт-дис­ков на исто­ри­че­ских и совре­мен­ных орга­нах. Соль­ные кон­цер­ты орга­ни­ста с успе­хом про­хо­дят в Бер­лине, Мюн­хене, Гам­бур­ге, Маг­де­бур­ге, Пари­же, Страс­бур­ге, Милане, Гдань­ске и дру­гих евро­пей­ских центрах.

Про­па­ган­да наци­о­наль­но­го орган­но­го насле­дия — еще одна, важ­ней­шая часть про­све­ти­тель­ской дея­тель­но­сти музы­кан­та. Это семи­на­ры и мастер-клас­сы по рус­ской музы­ке в зару­беж­ных вузах, запись ком­пакт-дис­ков «200 лет рус­ской орган­ной музы­ки», выпуск трёх­том­ни­ка «Орган­ная музы­ка в Рос­сии» (Bärenreiter, Гер­ма­ния). В мар­те 2009 вышла моно­гра­фия А. Фисей­ско­го «Орган в исто­рии миро­вой музы­каль­ной куль­ту­ры (III век до н. э. – 1800 год)».

Нача­ло в 19:00.

Подроб­нее на сай­те https://collegiummusicum.ru/

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