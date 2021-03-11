«Иоганн Себастьян Бах и органная музыка XIX-XX веков в Кафедральном соборе Петра и Павла

14 марта в Кафедральном соборе св. Петра и Павла состоится концерт заслуженного артиста России, профессора Александра Фисейского (орган) «Иоганн Себастьян Бах и органная музыка XIX-XX веков».
Новый цикл выдающегося российского органиста Александра Фисейского дает возможность соприкоснуться с крупнейшими школами органной музыки сквозь призму Баха. Каждый концерт посвящен одному направлению (немецкий, французский и русский романтизм, первая и вторая половины ХХ века), но все их объединяет вселенная Иоганна Себастьяна Баха.
В первой части программы — три контрастных цикла Баха: по-юношески эффектная Прелюдия и фуга до мажор, стремительная, ускользающе-прекрасная Фантазия и фуга ля минор, а также меланхолично-строгая Прелюдия и фуга си минор. Ее настроение подхватывают тихая полифоническая Канцона и две обработки страстных хоралов.
Выбор органных произведений для второй части концерта очень оригинален. Александр Фисейский отдает предпочтение не крупным европейским мастерам первой половины ХХ века, а знакомит с редко звучащими опусам русских композиторов и музыкантов, воспитанных в России. Все они связаны с Петербургом, за каждым стоит интересный эпизод истории русской органной культуры.
Так, Цезарь Кюи был одним из немногих, кто с небрежением относился к фигуре и творчеству «покойника» Баха, считая его интересным лишь для «музыкальных археологов». Не представлял для него интереса и орган. Но к началу ХХ века, когда из стен Петербургской консерватории вышло много крупных органистов, органная музыка стала яркой краской в музыкальном ландшафте северной столицы. Тогда не остался в стороне и Кюи — по просьбе французского аббата и органиста Жозефа Жубера он написал две прелюдии для сборника «Современные мастера органа». Они не похожи на сочинения тех, кто благоговел перед Бахом, и тем особенно интересны.
Для того же издания написана «Пастораль» латвийца Язепса Витоля — выпускника, а затем профессора Петербургской консерватории, среди воспитанников которого были Прокофьев и Мясковский. Через несколько лет после выхода сборника Витоль вернулся на родину и основал Латвийскую консерваторию. Пьеса Largo другого прибалта и выпускника Петербургской консерватории — эстонца Рудольфа Тобиаса — впервые прозвучала в 1902 году в церкви Святого Иоанна эстонского-немецкого прихода Санкт-Петербурга в версии для органа с оркестром, а сегодня исполняется как сольная органная пьеса.
Завершит программу Пассакалья Шостаковича из оперы «леди Макбет Мценского уезда». Как оркестровый антракт она входит в число самых сильных симфонических фрагментов оперной классики ХХ века. Мало кто знает, что первоначально Пассакалья предназначалась для органа (отсюда и жанр, отсылающих к знаменитой Пассакалье Баха), установленного в ленинградском Малом оперном театре, — инструмент располагался на ярусе и его звуки, несущиеся сверху (как в церкви) должны были производить колоссальное впечатление.
Александр Фисейский совмещает активную концертную деятельность с педагогической работой: возглавляет кафедру органа и клавесина в РАМ им. Гнесиных, проводит мастер-классы и выступает с лекциями в ведущих консерваториях мира (в Лондоне, Вене, Гамбурге, Балтиморе), принимает участие в работе жюри различных органных конкурсов, является инициатором фестиваля «Девять веков органа», ежегодного Международного симпозиума «Орган в XXI веке» и мн. др. Фисейский избирался вице-президентом Ассоциации органистов СССР (1987–1991) и Президентом Ассоциации органистов и органных мастеров Москвы (1988–1994). Им записано свыше 40 грампластинок и компакт-дисков на исторических и современных органах. Сольные концерты органиста с успехом проходят в Берлине, Мюнхене, Гамбурге, Магдебурге, Париже, Страсбурге, Милане, Гданьске и других европейских центрах.
Пропаганда национального органного наследия — еще одна, важнейшая часть просветительской деятельности музыканта. Это семинары и мастер-классы по русской музыке в зарубежных вузах, запись компакт-дисков «200 лет русской органной музыки», выпуск трёхтомника «Органная музыка в России» (Bärenreiter, Германия). В марте 2009 вышла монография А. Фисейского «Орган в истории мировой музыкальной культуры (III век до н. э. – 1800 год)».
Начало в 19:00.
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