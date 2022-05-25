Таня ТУЗОВА: «Жизнь Барби – это мечта любой девушки, сказка!»

Это просто что то невероятное. Эта девушка, настоящая живая кукла. Все, кто ее видят, начинают улыбаться и верить в сказки. Она певица, актриса, дизайнер детской одежды, обладатель коллекции из 11000 кукол Барби. И режиссёр собственного мультфильма! Таня Тузова рассказала о творческих успехах читателям.

– Таня, расскажите о начале своего творческого пути? Как все начиналось? Сколько лет ушло на формирование вашего амплуа?

– Мой образ появился еще в детстве, когда мне родители подарили первую куклу Барби. Увидев идеальную блондинку со стройной фигурой, я решила, что буду такой же. Жизнь Барби – это мечта любой девушки, сказка, ведь у нее есть все! Карьера, семя, дети, идеальная внешность, деньги, яркая одежда и аксессуары, розовые дворцы и дорогие автомобили, красивая жизнь! И при этом Барби остается человечной, доброй и честной, не сломанной и не озлобленной препятствиями.

Тогда я, прикинув, что мне понадобится для достижения этой цели, начала действовать. Стала себя менять, так же одеваться и краситься. Я родилась в небогатой семье. С детства меня приучали к работе, усидчивости, терпению и ответственности. Да и сама я понимала, что внешность это не все, поэтому много училась, занималась английским, шитьем, фигурным катанием, рисованием, 13 лет посвятила игре на фортепиано и вокалу. У меня два высших образования — учитель фортепиано и менеджер по связям с общественностью. Я отличалась от других девочек, любила носить экстравагантные и яркие розовые наряды, короткие юбки, высокие каблуки и платформу. Делала необычные прически с яркими заколками и бантами. В школе у меня было мало друзей, они считали, что я живу в сказочном выдуманном мире, подшучивали надо мной и уверяли, что ничего у меня не получится и все это пустые мечты. Но я всегда знала, что не буду жить простой жизнью. Моя жизнь станет сказочной мечтой для всех.

Сейчас у меня есть все, о чем я мечтала в детстве и даже намного больше. Я активно занимаюсь творчеством, записываю песни, снимаю клипы, много путешествую и выпускаю свою линию одежды. Я счастлива, что могу нести радость в массы, дарить улыбки и делать многих людей счастливыми. Раньше я мечтала быть похожей на Барби, а теперь все девочки хотят быть похожими на меня.

– Опишите свой обычный день, сколько времени уходит на то чтобы собраться на съемку, например? Можно ли вас встретить на улице без розового цвета? Или это неотъемлемая часть имиджа?

– Долгое время я подражала кукле Барби. Но потом появилось желание создать свой неповторимы образ русской куклы Тани. Сейчас, когда мой стиль уже окончательно сформирован, сборы не занимают много времени. Собираюсь на съёмку 2 часа. И то, в основном, из-за длинных волос. Макияж у меня минимальный, и делаю я его быстро. Сложно было вначале пути и в поисках своего имиджа. Раньше я много и долго красилась, но позже поняла, что прекрасна и с небольшим количеством косметики. Очень хотелось быть индивидуальной и не похожей ни на кого из творческих людей. Даже образ Барби я воплощаю по-своему. От Барби переняла внешний облик и повседневный стиль одежды, но сцениче-ский образ разрабатывала сама. Огромный яркий бант, стразы, украшения из кукол – всего этого у настоящей куклы Барби не было. Именно поэтому я и решила создать свой бренд «Кукла Таня», с которым участвую на всех крупнейших Неделях Моды в качестве дизайнера. Розовый цвет я выбрала потому, что это цвет любви, он яркий, сочный и приносит мне удачу. Пока я в нем живу, у меня все получается. Поэтому без образа меня встретить невозможно.

– Как ваши друзья и близкие отнеслись к красивому и необычному образу?

– Друзья посмеивались, не понимали, не поддерживали. Многие предпочитали отсидеться в сторонке, пока я лбом пробивала стены и двери. И сейчас, когда я добилась всего, о чем мечтала…. Да что уж там мелочиться, о чем мечтают 90% нашего населения, эти друзья вдруг стали появляться. Просятся устроить их на работу, дать денег взаймы, в чём то помочь. Вообще стало появляться много новых сомнительных друзей и даже родственников.им пришлось смириться с этим.

– Часто ли вы слышите критику в свой адрес от посторонних? Если ли у вас хейтеры? Вас легко обидеть или вывести из себя?

– С критикой сталкиваюсь ежедневно, но отношусь к ней спокойно. Она идет от людей, с которыми я даже не знакома лично. Ведь познакомившись со мной вживую ни один из этих диванных критиков не сможет повторить мне в лицо то, что написал в интернете т.к ими движет зависть, и ни на самом деле понимают, что не правы. Гадости пишут те, у кого жизнь не такая яркая, как моя. Они следят за мной в соцсетях, у них много свободного времени. Я на них не обижаюсь и даже жалею, ведь у них не хватило смелости, сил или денег воплотить свои мечты.

– Ваша квартира тоже в стиле Барби? Расскажите, как подбирали свой интерьер?

– Вся моя квартира в стиле Барби и выполнена в розовом цвете. В ней розовая мебель с позолотой, как во дворце, большая гламурная хрустальная люстра, большие зеркала. Ванная комната выполнена в розовых оттенках. У меня огромный гардероб, много обуви и сумок, разных украшений, коллекция платьев и корон ручной работы. Квартира находится в элитном жилом комплексе, в красивом сказочном домике розового цвета. Так же у меня есть 5 розовых Барби-мобилей, стоимостью от 3 до 18 млн рублей каждый, с моим изображением и логотипом на дверях. И розовый домик на колёсах со спальней и кухней.

– У вас есть большая коллекция кукол Барби, сколько вы ее уже собираете? Расскажите про самую первую куклу в коллекции, самую дорогую и самую любимую?

– Сейчас в моей коллекции 11 000 кукол Барби, стоимостью 100 млн рублей. И коллекция ежедневно пополняется. Все куклы эксклюзивные. Есть куклы стоимостью 1 000 000 рублей, и даже единственные в мире. Моя коллекция уникальна и в мире нет аналогов. У меня есть собственный музей, с круглосуточной охраной и видеонаблюдением, расположенный в павильоне, с тремя большими залами на территории элитного торгового комплекса ЖК «Золотые ключи 2».

В музее представлена моя самая первая Барби. Поскольку я в неё играла, она слегка потрепалась. И я приобрела такую же новую, и не достаю из коробки, что бы показывать гостям, как она выглядела, когда мне её подарили.

Какая кукла самая любимая – сложно сказать. Они все уникальны и любимы по-своему.

Есть у меня в коллекции 2 куклы 1959 года выпуска. Стоимость каждой 1 500 000 млн рублей. Я храню их дома в розовой квартире.

– Вы дизайнер одежды, поделитесь, как давно вы этим занимаетесь, и кто разрабатывает ваш неповторимый стиль? Много уходит у вас времени на этот вид деятельности? Есть ли у вас помощники или вы все от и до продумываете самостоятельно?

– Я выпускаю свою коллекцию одежды для девочек – чтобы каждая девушка могла увидеть себя в роли настоящей куклы или сказочной принцессы. На выбор стиля повлияла первая кукла. Она была одета в платье в виде цветка, что отложилось в моей детской голове. Поэтому я стала делать платья с цветами ручной работы. Мой бренд «Кукла Таня» особенный. Я делаю одежду для девочек и их кукол — одинаковые платья с цветами ручной работы. Каждое платье шью в единственном экземпляре. На изготовление каждой модели уходит по 1000 цветочков и примерно одна неделя жизни.

Но год назад стали поступать запросы не только на цветочные платья, но и на повседневную одежду. Мне стали писать дети и их мамы, что хотели бы носить красивую повседневную одежду в кукольном стиле. Тогда я и решила начать новое направление. Начав с небольшой серии платьев и спортивны костюмов, теперь я шью абсолютно всё. Даже шубы и сумки. Пришлось создать новый сайт kuklatanya.ru, что бы было удобнее продавать всю эту красоту. Кстати, одежду для своей собачки и попугая какаду, я тоже шью сама.

– Так же, вы исполняете песни и выступаете на сцене, это давняя мечта детства? Кто пишет вам песни, и как часто вы выступаете?

– На сцене я с детства. Скажу честно, очень не любила заниматься музыкой. Это было желанием родителей воспитать во мне музыканта в третьем поколении. Но я исполнила их волю, и обучилась музыке. На всех детских утренниках играла главные роли, ведь сценарии писала моя мама и была возможность репетировать все дома. Потом я поступила в музыкальную школу, где была одной из лучших учениц. Пока все друзья гуляли на улице, я, наедине с инструментом, поглядывая на них в окошко, часами занималась, покорно учила гаммы, упражнения Паганини. Я намного опережала одноклассников, исполняя более сложные произведения, чем они. Выступала на школьных концертах и была солисткой в хоре. С детства писала песни, стихи, рассказы, красивую музыку для фортепиано. У меня для этого всегда были тетради и блокноты. К 14 годам я написала более 50 произведений. Все это помогло мне развить хорошую память, актерское мастерство, любовь к сцене, я с детства научилась чувствовать зрителей. Многочасовые занятия помогли выработать упорство, целеустремленность, ангельское терпение, умение доводить начатое до конца. Никто из родителей не воспринимал мое увлечение куклами всерьез, редко хвалили за достижения или хорошие оценки, а бабушка не разрешала ярко краситься. Но несмотря ни на что, я все-равно добилась всего чего хотела, а им пришлось смириться с этим.

Но самое главное, что сейчас родители меня во всём поддерживают. Бабушка коллекционирует обложки журналов, на которых я появляюсь. Смотрит передачи и концерты с моим участием. А мама помогает шить и делать цветы для моих платьев.

– Тяжело ли совмещать разные бизнесы? Что вам ближе всего из всей творческой стези, чем вы занимаетесь?

– Совмещать не сложно. Все эти бизнесы посвящены одному образу куклы Тани. Да и вообще заниматься любимым делом не может быть тяжело. Наоборот это приносит мне радость и удовлетворение. А когда видишь счастливые лица детей, читаешь отзывы их родителей, видишь во взглядах восхищение в свой адрес это вдохновляет ещё сильнее на новые достижения.

Я занимаюсь всем и сразу. Мне часто просятся на работу разные продюсеры, директора, помощники. Но я предпочитаю вести все дела сама. Не хочу что б за меня кто то что то делал. Хочу сама всё уметь и развиваться, а не плыть по течению, как безвольная амеба, выполняя чьи то указания. Кроме того, в планах самой в будущем стать продюсером. Взять на воспитание какую-нибудь талантливую девочку или группу девочек. Поэтому для меня важно не просто быть артистом и красивой картинкой, а разбираться во всех тонкостях шоу-бизнеса, модельного бизнеса, в постановках шоу, пошиву костюмов. Да и как показывает практика, никто не создаст мне условия для работы лучше, чем я сама. У меня есть помощники, но я всё равно не полагаюсь ни на кого на 100%.

– Ваши ближайшие планы на этот год? Чего ожидать от вас вашим поклонникам? Чем еще планируете удивлять?

– В планах выпустить свой собственный мультфильм «Кукла Таня». О девочке и собачке, которые прилетели на нашу планету, что бы сделать её добрее. В мультфильме будут и смех, и слёзы, много юмора, и любовь, и даже злая ведьма. Мультфильм рисуем уже больше года, всё никак не выпустим т.к. я ко всему придираюсь, дополняю. И вроде бы уже закончили и тут звучит моя фраза: «А давайте ещё сделаем вот так… А давайте добавим ещё пару персонажей… А пусть у нас будет больше песен и танцев!» и художник снова начинает исполнять все мои фантазии.

Беседовала Марта САФИНА

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