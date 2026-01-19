Оплата публикаций

Названы пять самых популярных книг Станиславского в день его рождения

Названы пять самых популярных книг Станиславского в день его рождения


Фото: сайт interesnyefakty.org

17 января исполнилось 163 года со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского — театрального режиссера и создателя самой известной в мире актерской системы. В честь этого книжный сервис «КИОН Строки» проанализировал, как сегодня читают труды мастера: какие книги выбирают чаще всего, кто именно их читает и сколько времени пользователи готовы проводить с текстами классика. Самыми популярными произведениями стали «Моя жизнь в искусстве», «Система Станиславского. Работа актера над собой. Часть 1», «Беседы с К. Станиславским, записанные Корой Антаровой. “Театр есть искусство отражать жизнь”».

Среднее время чтения мемуаров Станиславского составляет более 30 часов на человека.

Самой популярной книгой Станиславского на платформе стал автобиографический труд «Моя жизнь в искусстве» (67% пользователей отдают предпочтение ей). Это знаменитые мемуары режиссера о поиске театрального языка, работе над собой и природе творчества. Книгу читают мужчины и женщины всех возрастных групп — от 18 до 65+ лет, что делает ее самым универсальным и «долгоиграющим» текстом автора. 

На втором месте «Система Станиславского. Работа актера над собой. Часть 1». Это один из ключевых теоретических текстов Станиславского, посвященный актерским техникам, дисциплине внимания и работе с эмоциями. Книгу чаще всего выбирают женщины в возрасте от 18 до 54 лет. 

Третью строчку занимает сборник «Беседы с К. Станиславским, записанные Корой Антаровой. “Театр есть искусство отражать жизнь”». Это собрание высказываний, размышлений и советов театрального мастера, которыми он делился со своими учениками. Они были записаны его ученицей, известной оперной певицей Корой Антаровой между 1918 и 1922 годами в студии Большого театра. Книгу в основном читают женщины от 25 до 44 лет. 

Далее следует «Работа актера над собой в творческом процессе переживания», которую чаще выбирают мужчины от 18 до 44 лет. Это вторая часть основополагающей дилогии Станиславского «Работа актера над собой», которая углубляется в психологическую сторону актерской профессии и работу с внутренним состоянием исполнителя.

Замыкает пятерку популярных книг труд «Этика», — самый лаконичный, но принципиально важный текст Станиславского — о профессиональной ответственности, дисциплине, уважении к партнерам и к зрителю. Читают ее как мужчины, так и женщины в возрасте от 18 до 64 лет.

