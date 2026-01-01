«Золотой ключик, или приключения Буратино» в озвучке Виктории Исаковой вышел в свет

1 января на Литрес эксклюзивно вышла аудиокнига Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино» (Аудио Издательство “Вимбо”) в озвучке заслуженной артистки Российской Федерации Виктории Исаковой, амбассадора сервиса. Премьера приурочена к выходу нового фильма «Буратино», где актриса исполнит одну из главных ролей.

«Золотой ключик, или приключения Буратино» — одна из самых любимых и узнаваемых сказок в русской литературе, история о свободе, смелости, дружбе и праве быть собой. Слушатели аудиокниги отправятся в увлекательное путешествие, где их ждут захватывающие приключения, встречи с Лисой Алисой и Котом Базилио, а также тайны старого театра, ведущие к заветному золотому ключику.

Аудиокнига в озвучке Виктории Исаковой эксклюзивно представлена на Литрес с 1 января. Выход аудиокниги приурочен к премьере фильма «Буратино» режиссера Игоря Волошина, где Виктория Исакова исполняет роль Лисы Алисы. Премьера состоялась сегодня, 1 января 2026 года, ровно через 50 лет после выхода культового телефильма «Приключения Буратино», ставшего знаковым для нескольких поколений зрителей.

Виктория Исакова — заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Широкую известность и любовь миллионов зрителей ей принесли яркие роли в фильмах и сериалах, среди которых «Оттепель», «Братья Карамазовы», «Точка», «Ученик», «Нежность», «Дети перемен», «Эпидемия» и другие. Особая грань её таланта — виртуозная работа со словом, которая находит воплощение в озвучивании аудиокниг.