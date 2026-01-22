Неизданный роман о Кавказской кампании XIX века вышел спустя полвека

В издательстве «Луноход» опубликован исторический роман «На Кавказской линии» Евгения Милованова, посвящённый последним годам жизни Александра Бестужева-Марлинского — писателя и офицера, участника декабристского восстания 1825 года.

Выход книги совпал с важной исторической датой: в декабре исполнилось 200 лет со дня восстания декабристов. Главный герой романа — один из его участников, сосланный на Кавказ после событий 1825 года и разжалованный в рядовые. На фоне Кавказской войны разворачивается его личная драма, в которой переплетаются судьбы русских офицеров, казаков и народов Северного Кавказа.

Роман раскрывает не только биографию Бестужева-Марлинского, но и более широкий исторический контекст — противоречия и трагизм Кавказской кампании XIX века. В центре повествования — не столько военные действия, сколько их человеческая цена для всех сторон конфликта.

Произведение отличается высокой историко-этнографической и географической достоверностью. Евгений Милованов, проживший на Кавказе более двадцати лет, лично прошёл маршрутами своих героев, что отразилось в точности описаний и внимании к деталям.

Роман был написан в 1969–1972 годах, однако при жизни автора опубликован не был — текст не соответствовал официальной трактовке событий Кавказской войны. Современное издание дополняют иллюстрации Василия Милованова, внука писателя, выполненные в стилистике книжной графики 1970-х годов.