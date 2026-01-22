Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир книгНеизданный роман о Кавказской кампании XIX века вышел спустя полвека

Неизданный роман о Кавказской кампании XIX века вышел спустя полвека

T2
By T2
76
на кавказской линии обложка

В издательстве «Луноход» опубликован исторический роман «На Кавказской линии» Евгения Милованова, посвящённый последним годам жизни Александра Бестужева-Марлинского — писателя и офицера, участника декабристского восстания 1825 года.

Выход книги совпал с важной исторической датой: в декабре исполнилось 200 лет со дня восстания декабристов. Главный герой романа — один из его участников, сосланный на Кавказ после событий 1825 года и разжалованный в рядовые. На фоне Кавказской войны разворачивается его личная драма, в которой переплетаются судьбы русских офицеров, казаков и народов Северного Кавказа.

на кавказской линии иллюстрация

Роман раскрывает не только биографию Бестужева-Марлинского, но и более широкий исторический контекст — противоречия и трагизм Кавказской кампании XIX века. В центре повествования — не столько военные действия, сколько их человеческая цена для всех сторон конфликта.

на кавказской линии шмутц

Произведение отличается высокой историко-этнографической и географической достоверностью. Евгений Милованов, проживший на Кавказе более двадцати лет, лично прошёл маршрутами своих героев, что отразилось в точности описаний и внимании к деталям.

Роман был написан в 1969–1972 годах, однако при жизни автора опубликован не был — текст не соответствовал официальной трактовке событий Кавказской войны. Современное издание дополняют иллюстрации Василия Милованова, внука писателя, выполненные в стилистике книжной графики 1970-х годов.

Предыдущая статья
Психологический триллер «Нюрнберг» выходит на большом экране

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru