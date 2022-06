В издательстве «Азбука» выйдет биография Киану Ривза

В начале июля издательство «Азбука» выпускает биографию легендарного и загадочного актера современности «Киану Ривз: победы, печали и правила жизни». Эта работа о голливудской звезде – писательский дебют журналиста, критика и культуролога из Лос-Анджелеса Алекса Паппадимаса. Книга сопровождается иллюстрациями Оуэна Ковни и впервые публикуется на русском языке.

Киану Ривз: победы, печали и правила жизни / Алекс Паппадимас; [пер. с англ. П. Жерновской]. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. – 352 с.

«Киану Ривз завораживает. Кассовая голливудская звезда, воспитанная на панк-роке; тонкий и честный актер с минималистичным подходом к игре; скромный «бойфренд всего интернета»; гранжевый басист; знаток мотоциклов; мем во плоти. Этот человек побывал путешественником во времени (и не раз), косноязычным подростком (и не одним), безумным ученым, цифровым мессией, усталым киллером… «Я думаю, все фильмы Киану отчасти автобиографичны, знает он сам об этом или не знает», — пишет Алекс Паппадимас, изучив всю фильмографию Киану Ривза и узнав о нем все, что можно знать, не будучи самим Киану Ривзом.

Киану Ривз — безусловная легенда и один из самых загадочных актеров современности. Он живет и играет вопреки всем традициям звездности и неизменно остается объектом всемирного, безусловного, хотя и слегка иронического обожания. За годы своей карьеры Киану Ривз умудрился остаться собой и при этом обернулся дзенским пустым сосудом, куда зрители вливают свои ожидания. Киану Ривз — звезда, но не только: вдобавок он олицетворяет само понятие «хороший человек» и тем самым ненавязчиво дает нам понять, что для мира еще не все потеряно».

Перевод с английского Полины Жерновской.

– Мы видим не самого Киану, а Киану, порожденного нашим воображением. Мы считаем, будто Киану лучше нас, будто ему доступнее дзен, будто он порядочнее и храбрее. Мы полагаем, будто Киану разделяет наши политические взгляды. Мы представляем, что он всегда занят каким-то праведным делом, вне зависимости от того, чем он на самом деле занимается. Воображение рисует нам целую жизнь Киану, которая наверняка не имеет ничего общего с действительностью. «Вообще не представляю себе, чем он живет, — сказала мне как-то одна подруга, — поэтому он просто прирожденный идеальный актер, – говорит Алекс Паппадимас.

Алекс Паппадимас — лос-анджелесский журналист, критик и культуролог. С 2015 по 2017 год был исполнительным редактором MTV News; до этого он был штатным автором в Grantland и соведущим известного подкаста о поп-культуре Do You Like Prince Movies? Автор The New York Times, GQ, The New Yorker, Los Angeles Times, Men’s Health, Esquire и Rolling Stone.

