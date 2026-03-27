1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

«Заповедник» Довлатова возглавил рейтинг спектаклей по русской классике

By editor
В преддверии Всемирного дня театра, который отмечается сегодня, 27 марта, Мосбилет и Литрес проанализировали данные за последние 12 месяцев (20.03.2025 — 20.03.2026) и составили рейтинги самых востребованных спектаклей (по количеству реализованных билетов в Мосбилете) по русской классике и наиболее популярных произведений в этой категории у пользователей (по количеству проданных экземпляров цифровых книг и бесплатных взятий).

По данным Мосбилета, который отмечает 27 марта свою первую годовщину, у пользователей сервиса первое место среди спектаклей на основе русской классики занял «Заповедник» по повести Сергея Довлатова в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Режиссер — Игорь Теплов. Постановка рассказывает о писателе Борисе Алиханове, который приезжает в Пушкинский заповедник «Михайловское» работать экскурсоводом и сталкивается с колоритными обитателями этих мест — чудаковатыми коллегами, туристами и местными жителями.

На втором месте — «Свадьба Кречинского» Александра Сухово-Кобылина в Московском академическом Театре сатиры. Режиссером выступил художественный руководитель театра Евгений Герасимов, он же исполнил роль рассказчика. Классическая комедия о мошенничестве и любви, поставленная в жанре музыкального спектакля, неизменно собирает полные залы.

Третью строчку занял спектакль «Мастер и Маргарита. История любви» по роману Михаила Булгакова (Театр Сатиры). Режиссер — Антон Непомнящий, художественный руководитель постановки — Евгений Герасимов, который еще и исполнил роль Воланда. Спектакль сосредоточен на любовной линии романа, использует видеоэффекты на занавесе и современную музыку.

В топ-10 также вошли: «Доходное место» Александра Островского — Московский академический Театр сатиры, «Тихий Дон» Михаила Шолохова — Московский государственный академический театр «Русская песня», «Анна Каренина» Льва Толстого — Московский государственный академический театр оперетты, «Дубровский» Александра Пушкина — Московский детский музыкальный театр «Поколение», «Зойкина квартира» Михаила Булгакова — Московский драматический театр имени А.С. Пушкина, «Малахитовая шкатулка» по сказам Павла Бажова — Театриум на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой и «Последние» Максима Горького — Московский еврейский театр «Шалом».

Что касается читательских предпочтений, то здесь лидирует Федор Достоевский: сразу четыре его произведения вошли в топ-10. На первом месте (по количеству продаж и бесплатных взятий) — «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, на втором — «Преступление и наказание». Бронза — у «Отцов и детей» Ивана Тургенева. Далее в рейтинге расположились «Капитанская дочка» Александра Пушкина, «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Бесы» Федора Достоевского, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Идиот» Федора Достоевского, «Яма» Александра Куприна и «Мертвые души» Николая Гоголя.

