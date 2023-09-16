С 15 по 20 сентября в Алматы пройдут Дни Якутского кино. Программа включает в себя показ картин якутских кинематографистов различных жанров, отмеченных международными и российскими наградами.

В течение 5 дней в столице Казахстана покажут драму Эдуарда Новикова «Царь-птица» (2018 г.), драмеди Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» (2019 г.) и «Не хороните меня без Ивана (2022 г.), эпос Никиты Аржакова «Тыгын Дархан» (2019 г.), спортивную драму Валентина Макарова «Джулур: мас-рестлинг» (2021 г.), исторические ленты Петра Хики и Алексея Романова — «Холодное золото» (2021 г.) и «Детство, которое мы не знали» (2017 г). Зрители увидят один из первых якутских фильмов «Серединный мир» Алексея Романова, снятый в 1993 году. Кроме того, в Алматы состоится премьера киноальманаха «Эт», снятого в этом году тандемом самых известных режиссеров республики – Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова.

Фильмом открытия Дней якутского кино в Казахстане стала драма «Айта» Степана Бурнашева. Это самая кассовая якутская картина, собравшая в прокате более 25 миллионов рублей.

Отметим, что накануне Дней якутского кино в Казахстане кинокомпания «Сахафильм» приняла участие в I международном кинорынке Eurasian Film Market, который прошел в Алматы. Компания представила 10 новых фильмов, которые только планируются к прокату.

Напомним, что история якутского кинематографа началась более 30 лет назад — с создания государственной кинокомпании «Сахафильм» в 1992 году. Сегодня республика является признанным лидером киноиндустрии: по количеству снимаемых картин регион находится на 3 месте в стране, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. В региональном прокате доля якутского кино составляет около трети, а кассовые сборы в прошлом году составили 73 млн рублей.

В республике принят региональный закон о господдержке отрасли. Ежегодно из бюджета региона на конкурсной основе выделяют субсидии на производство и продвижение кинопродукции. К 2026 году в Якутске планируется построить единственный в ДФО многофункциональный кинопавильон полного цикла. Он будет располагать самым современным оборудованием для съемок, монтажа, создания визуальных эффектов, включая круговой XR-экран с охватом 360 градусов. В республике также разработана система для кинопроката «Экстра Синема» с проектором собственного производства, который стоит в несколько раз дешевел западных аналогов, что позволяет открывать кинозалы даже в небольших населенных пунктах. По поручению Президента федеральное правительство рассмотрит возможность широкого применения якутской разработки в масштабах страны.

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