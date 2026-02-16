Владимир Кузьмин, Хибла Герзмава и «Моральный кодекс»: лучшие концерты марта 2026

Март приносит с собой не только перемены в погоде, но и массу музыкальных событий. От джаза и рока до электроники и эстрады — столичные концерты на любой вкус в специальной подборке АртМосковии.

«Непара» споет в музыкальной гостиной «Родня»

6 марта популярная российская поп-группа «Непара» выступит на сцене музыкальной гостиной «Родня». Музыкальные композиции «Плачь и смотри», «Другая семья», «Они знакомы давно» заняли почетное место в сердцах слушателей и поклонников группы. В этот весенний вечер прозвучат эти и другие хиты, а также новые песни коллектива.

Владимир Кузьмин поздравит поклонниц с Международным женским днем

8 марта народный артист РФ Владимир Кузьмин сыграет традиционный большой весенний концерт в крупнейшем московском концертном зале Base. В Международный женский день рок-легенда и один из самых харизматичных артистов российской сцены представит праздничную программу, куда войдут главные и любимые хиты музыканта: «Я не забуду тебя» («Сибирские морозы»), «Сказка в моей жизни», «Когда меня ты позовешь», «Нет, я не верю», «Небеса», «Эй, красотка», «За семь морей», «Симона» и многие другие.

Группа «Альянс» начинает серию праздничных концертов в год своего 45-летия

12 марта в клубе «16 Тонн» культовая группа «Альянс» сыграет концерт- pre-party своего 45-летия. Большой звездный концерт запланирован на осень, но уже с весны группа начинает серию праздничных концертов. В этот мартовский вечер прозвучат как любимые хиты, так и новые треки команды.

Хибла Герзмава выступит в Москве с большим весенним концертом

25 марта в концертном зале «Москва» дива оперной сцены, народная артистка России Хибла Герзмава представит большой весенний концерт в сопровождении джаз-бэнда под управлением Сергея Макеева. Неподражаемая Хибла Герзмава, чей талант завоевал сердца слушателей не только на оперной сцене, но и в джазовых выступлениях, представит насыщенную программу из любимых джазовых стандартов, популярных песен и классических произведений, исполненных в авторских джазовых аранжировках.

«Моральный кодекс» сыграет клубный концерт в «Тоннах»

27 марта группа «Моральный кодекс» сыграет первый весенний клубный концерт в «16 Тоннах». В программу войдут самые известные песни коллектива, среди которых «До свиданья, мама!», «Первый снег», «Где ты?», «Я тебя люблю», «Ночной каприз» и другие. Кроме того, одна из самых стильных рок-групп страны во главе с фронтменом Сергеем Мазаевым представит и несколько свежих композиций.