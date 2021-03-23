«Небо над Берлином»: Актеру Бруно Ганцу могло бы исполниться 80 лет...

22 марта, швейцарскому актеру Бруно Ганцу исполнилось бы 80 лет. К его юбилею посольство Швейцарии в Москве и Третьяковская галерея подготовили большую ретроспективу, которая разделена на две части. С 19 марта по 20 апреля по вторникам и пятницам в Третьяковке идут фильмы, посвященные XX веку. А осенью, с 22 октября по 26 ноября, пройдет вторая часть ретроспективы — «Бруно Ганц. XXI век».
Бруно Ганцу — ангелу из «Неба над Берлином», фюреру из «Бункера», Вергилию из «Дома, который построил Джек» — посвящен четвертый выпуск подкаста о немецкоязычном кино «Покалигарим». В эфире ведущие поговорили о разнообразнейшей фильмографии Ганца и о том, как его кинокарьере помогли театральный опыт и швейцарский паспорт.
Выпуск записан при поддержке German Films, консультационного центра, продвигающего немецкие фильмы по всему миру, и Посольства Швейцарии в Москве.
Билеты на ретроспективный показ фильмов «Бруно Ганц. XX век» можно приобрести по ранее предложенной ссылке.
Фильм «Хайди» с Бруно Ганцем в главной роли можно увидеть 27 марта в 14:00 на кинофестивале «Синемобиль» в Каро Октябрь.
Материал публикуется на основе благотворительной поддержки редакцией СМИ «АртМосковия» ретроспективного показа фильмов с участием швейцарского актёра Бруно Ганца и особой любви к фильмам «Небо над Берлином» и «Небо над Берлином — 2»Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.