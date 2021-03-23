«Небо над Берлином»: Актеру Бруно Ганцу могло бы исполниться 80 лет...

22 мар­та, швей­цар­ско­му акте­ру Бру­но Ган­цу испол­ни­лось бы 80 лет. К его юби­лею посоль­ство Швей­ца­рии в Москве и Тре­тья­ков­ская гале­рея под­го­то­ви­ли боль­шую ретро­спек­ти­ву, кото­рая раз­де­ле­на на две части. С 19 мар­та по 20 апре­ля по втор­ни­кам и пят­ни­цам в Тре­тья­ков­ке идут филь­мы, посвя­щен­ные XX веку. А осе­нью, с 22 октяб­ря по 26 нояб­ря, прой­дет вто­рая часть ретро­спек­ти­вы — «Бру­но Ганц. XXI век».

Бру­но Ган­цу — анге­лу из «Неба над Бер­ли­ном», фюре­ру из «Бун­ке­ра», Вер­ги­лию из «Дома, кото­рый постро­ил Джек» — посвя­щен чет­вер­тый выпуск под­ка­ста о немец­ко­языч­ном кино «Пока­ли­га­рим». В эфи­ре веду­щие пого­во­ри­ли о раз­но­об­раз­ней­шей филь­мо­гра­фии Ган­ца и о том, как его кино­ка­рье­ре помог­ли теат­раль­ный опыт и швей­цар­ский паспорт.

Выпуск запи­сан при под­держ­ке German Films, кон­суль­та­ци­он­но­го цен­тра, про­дви­га­ю­ще­го немец­кие филь­мы по все­му миру, и Посоль­ства Швей­ца­рии в Москве.

Биле­ты на ретро­спек­тив­ный показ филь­мов «Бру­но Ганц. XX век» мож­но при­об­ре­сти по ранее пред­ло­жен­ной ссылке.

Фильм «Хай­ди» с Бру­но Ган­цем в глав­ной роли мож­но уви­деть 27 мар­та в 14:00 на кино­фе­сти­ва­ле «Сине­мо­биль» в Каро Октябрь.

Мате­ри­ал пуб­ли­ку­ет­ся на осно­ве бла­го­тво­ри­тель­ной под­держ­ки редак­ци­ей СМИ «Арт­Мос­ко­вия» ретро­спек­тив­но­го пока­за филь­мов с уча­сти­ем швей­цар­ско­го актё­ра Бру­но Ган­ца и осо­бой люб­ви к филь­мам «Небо над Бер­ли­ном» и «Небо над Бер­ли­ном — 2»

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