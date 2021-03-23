«Теория вероятности». Авантюрная драма на телеканале «Россия»

Актёры Максим Матвеев, Александра Ребенок, Артем Ткаченко, Роман Мадянов и Игорь Миркурбанов примут участие в съемках сериала «Теория вероятности» на телеканале «Россия».
29 марта в 21:20 на телеканале «Россия» начинается показ сериала «Теория вероятности». Авантюрная остросюжетная драма режиссера Юрия Мороза по сценарию Алены Званцовой рассказывает о молодом гениальном математике, который попадает в мир игорного бизнеса и становится совершенно другим человеком. Играя судьбами других, в конце концов он ставит на кон и собственную жизнь.
Никита Пирогов (Максим Матвеев) – молодой талантливый математик, подающий надежды аспирант МГУ. Помогая брату, проигравшему крупную сумму, он придумывает схему, с помощью которой можно обыграть казино. Но дерзкий план проваливается, брат и его девушка погибают, а хозяин казино Пастырь (Игорь Миркурбанов) теперь требует долг у Никиты. Пытаясь защитить себя и близких, Пирогов заключает «сделку с дьяволом» и идет работать к конкуренту Пастыря – Илье Челышеву по прозвищу Акелла (Артем Ткаченко). Акелла использует его уникальный ум для вычисления шулеров и аферистов в своем заведении. У Никиты просыпается настоящий азарт: он одержим теорией вероятности, и магия фишек и карт затягивают гения все сильней. Постепенно Никита становится своим человеком в мире большого бизнеса и встречает любимую – певицу Наташу (Александра Ребенок). В решающий момент герою предстоит придумать свою лучшую комбинацию, чтобы выйти из опасной игры и сохранить любовь.
«Это история о любви, настоящей дружбе и предательстве, фоном для которой стало казино и все, что связано с игорным бизнесом. С одной стороны, это остросюжетная сага, а с другой – мелодрама с элементами детектива. Герой в финале ставит на кон свою жизнь и жизнь своих близких, а вот выиграл он или проиграл – судить зрителям», – говорит режиссер Юрий Мороз.
«Мой герой – не игрок в классическом понимании этого слова. Это скорее абстрактное понятие. Он мыслит комбинациями и играет, строя стратегии и решая судьбы людей. Из замкнутого, заикающегося парня он перерождается, теряет близких и переживает удары судьбы один за другим», – рассказывает актёр Максим Матвеев.
«Я все время пытался понять, кто же Акелла – герой или злодей? Этим меня и привлекла эта роль – неоднозначностью героя и его решений. Я препарировал этого персонажа, чтобы понять, что он за человек такой, который, с одной стороны, совершает страшные поступки, а с другой – раскрывается как личность, со своим кодексом чести, довольно правильными понятиями о справедливости, преданности, дружбе. И в тех моментах, когда Акелла совершал страшные поступки, я выступал его адвокатом и оправдывал в своих же глазах. Конечно, на вопрос, какой все же Акелла, сможет ответить зритель, но лично я его полюбил и очень по нему скучаю», – делится актёр Артем Ткаченко.
Получится ли у героя сохранить в себе человека? Сможет ли Никита выйти победителем в большой игре? И чем ему придется пожертвовать – все подробности в сериале «Теория вероятности» на телеканале «Россия».
Фото – телеканал «Россия»Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.