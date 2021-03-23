«Теория вероятности». Авантюрная драма на телеканале «Россия»

Актё­ры Мак­сим Мат­ве­ев, Алек­сандра Ребе­нок, Артем Тка­чен­ко, Роман Мадя­нов и Игорь Мир­кур­ба­нов при­мут уча­стие в съем­ках сери­а­ла «Тео­рия веро­ят­но­сти» на теле­ка­на­ле «Рос­сия».

29 мар­та в 21:20 на теле­ка­на­ле «Рос­сия» начи­на­ет­ся показ сери­а­ла «Тео­рия веро­ят­но­сти». Аван­тюр­ная ост­ро­сю­жет­ная дра­ма режис­се­ра Юрия Моро­за по сце­на­рию Але­ны Зван­цо­вой рас­ска­зы­ва­ет о моло­дом гени­аль­ном мате­ма­ти­ке, кото­рый попа­да­ет в мир игор­но­го биз­не­са и ста­но­вит­ся совер­шен­но дру­гим чело­ве­ком. Играя судь­ба­ми дру­гих, в кон­це кон­цов он ста­вит на кон и соб­ствен­ную жизнь.

Ники­та Пиро­гов (Мак­сим Мат­ве­ев) – моло­дой талант­ли­вый мате­ма­тик, пода­ю­щий надеж­ды аспи­рант МГУ. Помо­гая бра­ту, про­иг­рав­ше­му круп­ную сум­му, он при­ду­мы­ва­ет схе­му, с помо­щью кото­рой мож­но обыг­рать кази­но. Но дерз­кий план про­ва­ли­ва­ет­ся, брат и его девуш­ка поги­ба­ют, а хозя­ин кази­но Пас­тырь (Игорь Мир­кур­ба­нов) теперь тре­бу­ет долг у Ники­ты. Пыта­ясь защи­тить себя и близ­ких, Пиро­гов заклю­ча­ет «сдел­ку с дья­во­лом» и идет рабо­тать к кон­ку­рен­ту Пас­ты­ря – Илье Челы­ше­ву по про­зви­щу Акел­ла (Артем Тка­чен­ко). Акел­ла исполь­зу­ет его уни­каль­ный ум для вычис­ле­ния шуле­ров и афе­ри­стов в сво­ем заве­де­нии. У Ники­ты про­сы­па­ет­ся насто­я­щий азарт: он одер­жим тео­ри­ей веро­ят­но­сти, и магия фишек и карт затя­ги­ва­ют гения все силь­ней. Посте­пен­но Ники­та ста­но­вит­ся сво­им чело­ве­ком в мире боль­шо­го биз­не­са и встре­ча­ет люби­мую – певи­цу Ната­шу (Алек­сандра Ребе­нок). В реша­ю­щий момент герою пред­сто­ит при­ду­мать свою луч­шую ком­би­на­цию, что­бы вый­ти из опас­ной игры и сохра­нить любовь.

«Это исто­рия о люб­ви, насто­я­щей друж­бе и пре­да­тель­стве, фоном для кото­рой ста­ло кази­но и все, что свя­за­но с игор­ным биз­не­сом. С одной сто­ро­ны, это ост­ро­сю­жет­ная сага, а с дру­гой – мело­дра­ма с эле­мен­та­ми детек­ти­ва. Герой в фина­ле ста­вит на кон свою жизнь и жизнь сво­их близ­ких, а вот выиг­рал он или про­иг­рал – судить зри­те­лям», – гово­рит режис­сер Юрий Мороз.

«Мой герой – не игрок в клас­си­че­ском пони­ма­нии это­го сло­ва. Это ско­рее абстракт­ное поня­тие. Он мыс­лит ком­би­на­ци­я­ми и игра­ет, строя стра­те­гии и решая судь­бы людей. Из замкну­то­го, заи­ка­ю­ще­го­ся пар­ня он пере­рож­да­ет­ся, теря­ет близ­ких и пере­жи­ва­ет уда­ры судь­бы один за дру­гим», – рас­ска­зы­ва­ет актёр Мак­сим Матвеев.

«Я все вре­мя пытал­ся понять, кто же Акел­ла – герой или зло­дей? Этим меня и при­влек­ла эта роль – неод­но­знач­но­стью героя и его реше­ний. Я пре­па­ри­ро­вал это­го пер­со­на­жа, что­бы понять, что он за чело­век такой, кото­рый, с одной сто­ро­ны, совер­ша­ет страш­ные поступ­ки, а с дру­гой – рас­кры­ва­ет­ся как лич­ность, со сво­им кодек­сом чести, доволь­но пра­виль­ны­ми поня­ти­я­ми о спра­вед­ли­во­сти, пре­дан­но­сти, друж­бе. И в тех момен­тах, когда Акел­ла совер­шал страш­ные поступ­ки, я высту­пал его адво­ка­том и оправ­ды­вал в сво­их же гла­зах. Конеч­но, на вопрос, какой все же Акел­ла, смо­жет отве­тить зри­тель, но лич­но я его полю­бил и очень по нему ску­чаю», – делит­ся актёр Артем Ткаченко.





Полу­чит­ся ли у героя сохра­нить в себе чело­ве­ка? Смо­жет ли Ники­та вый­ти побе­ди­те­лем в боль­шой игре? И чем ему при­дет­ся пожерт­во­вать – все подроб­но­сти в сери­а­ле «Тео­рия веро­ят­но­сти» на теле­ка­на­ле «Рос­сия».

Фото – теле­ка­нал «Рос­сия»

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