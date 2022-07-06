Team Films приступает к съёмкам сериала «Любовь преодолеет все» для телеканала «Россия»

В Нижнем Новгороде стартовали съёмки сериала «Любовь преодолеет все» производства киностудии Team Films по заказу телеканала «Россия». В главных ролях: Елена Аросьева, Александр Константинов, Олег Алмазов, Фёдор Шувалов, Иван Шибанов, Никита Клещёв, Полина Доманова, Александр Бухаров и другие.

Главная героиня Татьяна (Елена Аросьева) в одиночку вырастила сына Сашу (Фёдор Шувалов). Однажды в жизни юноши наступает непростой период: его избивают, шантажируют и забирают в армию, а тем временем его любимую девушку Дашу (Полина Доманова) преследует сын местного криминального авторитета. Сама же Татьяна, давно отвыкшая от мужского внимания, вскоре оказывается перед нелегким выбором. В её жизни нежданно-негаданно появляются сразу двое мужчин: знаменитый в их области врач Дмитрий Морозов (Иван Шибанов) и новый сосед — участковый Иван Потапов (Александр Константинов). К тому же Татьяна решается на серьезный шаг – взять под опеку двоих детей. Однако все не так просто, героиня много лет хранит тайну, которая вот-вот выйдет наружу.

Теймур Джафаров, продюсер: «Картины, действия которых разворачиваются на стыке семейных тайн и интриг и чиновного, даже около-криминального мира, способны продемонстрировать зрителю великое множество неподдельных человеческих эмоций. Очень важно передать все оттенки переживаний, внутренней борьбы героев, показать их многогранность. В сериале «Любовь преодолеет все» собрался замечательный каст – профессионалы своего дела, которые, я уверен, справятся с этой задачей».

Премьера сериала «Любовь преодолеет все» состоится на телеканале «Россия».

Фото – телеканал «Россия»

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