Выпускники программы «Звездный путь» создали 23 социальных проекта по развитию Солнечногорска

Команды слушателей образовательной программы «Звездный путь» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» создали 23 практикоориентированных социальных проекта по развитию городского округа Солнечногорск Московской области. Проекты ориентированы на социально-экономическое развитие – туризм, образование, культуру, благоустройство, цифровизацию экономики города, на территории которого находится Мастерская управления.

Слушатели программы ставили своей целью сделать город местом, в котором хочется жить и куда хочется возвращаться. Во вторник, 16 ноября, в Мастерской управления «Сенеж» во время завершающего модуля образовательной программы «Звездный путь» состоялась презентация 10 лучших социальных проектов экспертному сообществу по развитию территорий.

Образовательная программа «Звездный путь» Мастерской управления «Сенеж» стартовала в 2020 году. В текущем году ее слушателями стали 283 человека – победители и финалисты проектов и конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». В ходе обучения участники в составе команд разрабатывали проекты, направленные на развитие городской среды и пространств, создание местных сообществ на территории подмосковного Солнечногорска.

«Это образовательная программа для нас является очень ценной и уникальной – она помогает развитию территорий через развитие лидеров и проектов, которые они готовы сделать для позитивных изменений вокруг себя. Ведь современная парадигма успешного социально-экономического развития определяется в том числе через лидерство. Оно является одним из ключевых компонентов, позволяющих в полной мере развивать потенциал каждого из членов общества и использовать его как в профессиональной сфере, так и в социальной и личной жизни. Для нас важно, чтобы участники программы не только получили новые компетенции, разработали свои проекты, но и были готовы двигаться с ними дальше. Почти все наши слушатели (90%) мотивированы реализовать свои проекты в других регионах или продвигать их в Солнечногорске», – отметила проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

Она добавила, что почти каждый пятый участник программы «Звездный путь» нашел единомышленников среди слушателей, и каждый третий намерен продолжить общение со своей командой после обучения.

Очно, в завершающем модуле приняли участие порядка 100 человек – это члены команд, чьи проекты получили высшие баллы по результатам оценки экспертным жюри программы. Остальные участники программы подключались онлайн.

Презентация лучших проектов называлась «Проектный перфоманс». Слушатели на сцене в формате интерактивного спектакля представляли свои проекты через рассказ – историю.

Глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов выразил надежду, что проекты не останутся на бумаге, а будут реализованы и улучшат жизнь города: «Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв говорит о том, что в Подмосковье, и в том числе в нашем округе, нужны перемены. Поэтому наша основная задача как госслужащих, администрации, моя, как главы – слышать людей и работать так, чтобы они видели реальные перемены к лучшему. Приятно, что проекты, над которыми работали команды, созданы с прицелом на развитие именно нашего городского округа. Очень надеюсь, эти идеи мы действительно сможем применить на практике. Среди них такие важные темы как благоустройство и создание общественных пространств, экология, туризм, образование. Совсем новое, но активно развивающееся направление – цифровые платформы».

Программа «Звездный путь» состояла из трех модулей, которые проходили в смешанном формате – очно и онлайн. Основными треками на протяжении 25 недель обучения стали формирование компетенций, знаний и навыков эффективной работы распределенной команды и самостоятельного управления проектами. Первые два модуля назывались «Территория лидеров» и «Управление проектом: уровень космос».

«Команды образовательной программы «Звездный путь» Мастерской управления «Сенеж» представили интересные и полезные проекты. Некоторые из них я себе отметила для возможного сотрудничества в рамках деятельности Всероссийского Совета местного самоуправления. Это невероятно «тёплые» проекты. Все они направлены на человека и помогут решить понятные каждому жителю проблемы. В России несколько лет подряд проводятся замеры индекса счастья городов. Это своеобразный индикатор отношения жителей к тому, что происходит в городе: удобству, чистоте, инфраструктуре, уровню безопасности, созданию качественной городской среды, возможности самому принимать участие в городских преобразованиях. Я понимаю, что Солнечногорску, для которого команды разрабатывали проекты, повезло. Город окажется в числе самых счастливых городов России, когда реализует ваши проекты», – рассказала руководитель Центрального исполнительного комитета Всероссийского Совета местного самоуправления, выпускница программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» Светлана Романова.

Генеральный директор государственного автономного учреждения Калужской области «Агентство по развитию туризма», выпускница программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» Татьяна Каледина отметила, что что социальные инициативы людей способны менять жизнь в регионах. По ее мнению, муниципалитет и активное сообщество должны работать вместе над позитивными изменениями, обсуждать интересные инициативы и внедрять их в жизнь.

Также она поделилась: «В Калужской области сейчас активно развивается внутренний туризм, в частности мы занимаемся продвижением малых городов Калужской области. У нас есть примеры, когда именно инициативы активных людей работают на эту задачу. Недалеко от Калуги есть малый старинный город Мещовск, где находится музей трёх цариц, а рядом с ним – деревня Торкотино, где проживает чех Ян Йираско. Он переехал в Россию примерно 12 лет назад и не так давно начал производство сидра в Торкотино только из особых мещовских яблок! В этом году он стал инициатором проведения фестиваля сидра в Торкотино «Torkotino Fest» совместно с муниципальной властью, которая поддержала данное мероприятие. Фестиваль прошел успешно, вошел в туристическую событийную афишу Калужской области, в планах проводить его ежегодно. То есть, благодаря активности местного жителя, муниципальной и региональной властей, была создана новая точка притяжения для туристов и жителей Калужской области».

Председатель Урюпинской городской думы, выпускница программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» Думы Элла Чермашенцева отметила, что ее город, как и многие малые российские города, имеет огромный потенциал и шанс на перспективное будущее: «Ведь сердце России бьется в больших городах, а душа живет в малых. Программа называется «Звёздный путь», и, хотя Урюпинск и космос – это разные вещи, цель мы поставили себе большую, можно сказать, космическую. Мы в Урюпинске говорим, что невозможное всегда возможно. Когда я слушала ваши проекты, каждого хотелось забрать к себе в город. Ведь все, что вы сделали для Солнечногорска, применительно для многих малых городов».

«Идея образовательной программы «Звездный путь» – привлекать в малые города лидеров, тех людей, которые что-то начинают, является абсолютной правильной. И строить подобные проекты, как «Сенеж», и программы взаимодействия – это абсолютно правильный путь. С другой стороны, я по образованию математик и считаю, что сам результат не столько важен, и не только проекты являются ценностью программы. Важен метод – то, что вы в процессе обучения познаете методы образования команд, опыт новых форматов презентаций, творческих представлений проектов, это позволяет по-другому, творчески показывать проекты. Важно, чтобы этот путь продолжался, и инициативы реализовывались», – поделился после презентации директор «Агентства развития Сысерти» Ян Кожан.

Член правления «ОПОРЫ России», председатель комиссии по социальному предпринимательству, генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев обратил внимание на важность результата, если речь идет о социокультурном проектировании: «Здесь важно посмотреть на теорию изменений как на метод, который вы используете для развития территории. При этом важно, чтобы на территории были люди, которые хотят что-то делать – это предприимчивые люди, это предприниматели. Очень много есть возможностей для развития города, но ключевая вещь – это целеполагание. Как только возникнет целеполагание, вы сможете сделать проекты, которые вовлекут местные сообщества в развитие города. С учетом того, что вы показали, это может быть город креативных индустрий. Вы много говорили про цели устойчивого развития. Солнечногорск может стать экспериментальной площадкой для крупного бизнеса, который здесь есть, по тестированию новых форматов работы в контексте национального устойчивого развития».

Во время завершающей сессии 16 ноября также состоялась стратегическая сессия «Выход в открытый космос» – интерактивная нетворкинг-сессия с участниками по проектированию будущего для своих проектов, использованию командного ресурса, поиску новых совместных идей, формированию траекторий лидерского развития.

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