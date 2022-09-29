Неоновая вывеска как элемент оформления домашнего интерьера

В последнее время многие журналы и блоги, посвященные недвижимости, ремонту и дизайну интерьеров, регулярно выпускают материалы о неоновых вывесках и светильника как элементах оформления этого самого интерьера. При этом материалы в основном визуальные — в них показывается, как здорово выглядят вывески для дома (и правда неплохо, посмотреть можно, к примеру на moscowneon.ru), как можно оформить спальню, кухню, столовую, игровую комнату и т.п., но не рассказывается, что это такое и как это работает. Об этом вы сможете узнать из представленной вашему вниманию статьи.

Немного истории

Вообще неоновые вывески — далеко не новая вещь. Патент на них был получен еще в 1915 году, то есть больше 100 лет назад. Уже в 1920-х годах неоновая реклама была распространена в США повсеместно, а в 1931 году первая неоновая вывеска появилась и в СССР. Однако это были не те вывески, которые сегодня предлагаются в качестве интерьерных.

Немного инертных газов

В традиционной неоновой рекламе используются газоразрядные лампы. Газоразрядная лампа — это стеклянная трубка, из которой откачан воздух и закачано некоторое количество инертного газа или смеси инертных газов. Концы трубки запаяны, в них находятся электроды.

При пропускании электрического разряда инертные газы начинают светиться, причем разные газы имеют свечение разных оттенков. Дополнительные оттенки можно получать, используя цветное стекло. Что важно, газоразрядная лампа почти не нагревается, ее КПД очень высок, а это означает, что она пожаробезопасна и потребляет минимум электроэнергии. Неудивительно, что неоновая реклама стала такой популярной в считанные десятилетия.

Немного стеклодувов и хулиганов

Недостатков у традиционных неоновых вывесок только два — высокая цена и хрупкость.

Для изготовления неоновой вывески сложной формы нужны неоновые лампы такой же сложной формы, а для них надо гнуть стеклянные трубки. Это горячий техпроцесс, для него необходимо соответствующее оборудование, помещение и опытные стеклодувы. Стеклодувов на рынке труда сейчас немного, их труд стоит дорого, и поэтому вывеска из стеклянного неона тоже дорогая.

С хрупкостью все еще проще — один брошенный камень или удар длинной щеткой пылесоса превращает неоновую лампу в горсть мелких стеклянных осколков. Отремонтировать ее нельзя никак, а можно лишь заменить, но новая гнутая трубка — это возвращение к горячему техпроцессу и стеклодувам. Поэтому для индивидуального использования такая технология не совсем подходит.

Немного светодиодов

Точнее много — десятки миллиардов светодиодов в год. Именно столько выпускают сейчас китайские и иные производители. Огромное количество и очень низкая цена позволили использовать светодиоды в том числе и в создании рекламных конструкций, однако для имитации неонового света нужен не только светодиод, но и еще какой-нибудь материал, который даст правильное рассеивание света. Таким материалом оказался силикон — поместив светодиодную ленту внутрь силиконового жгута, мы получаем точную имитацию неоновой лампы, но без ее недостатков:

Гибкий неон дешев сам по себе и в работе. Для работы с ним понадобится самое простое оборудование: поэтому и стоимость неоновых вывесок начинается от скромных 2000 рублей. Гибкий неон довольно сложно повредить — придется приложить к этому некоторые усилия. Даже если какой-то элемент вывески будет поврежден, его несложно отремонтировать.

Энергопотребление у таких вывесок очень низкое, а ресурс гибкого неона составляет от 10 до 100 тысяч часов в зависимости от производителя. Это от 1 до 10 лет непрерывной работы.

И еще немного полезной информации

Домашние неоновые вывески обычно работают от электросети 220В. Блок питания, провод и вилка идут в комплекте.

Некоторые компании по заказу могут сделать вывеску с потайной установкой, когда провод сразу же уходит в стену, никакой розетки и вилки нет.

Маленькие неоновые светильники могут запитываться от батареек или небольших аккумуляторов.

Если вам нужна неоновые светильник не для дома, а для сада, это тоже возможно, некоторые компании делают это. Технически разница заключается только в усиленной защите контактов.

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