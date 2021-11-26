Как правильно организовать доставку в интернет магазине

Одной из главных задач любого интернет-магазина является доставка товара точно в обещанные сроки. Если на сайте написано, что доставка будет выполнена на следующий день, а товар доставляют через неделю, то вряд ли покупатель захочет еще раз с вами связываться. Если же доставка товаров выполняется точно в обещанные сроки, то это означает, что курьерская доставка для интернет магазинов выбрана правильно, и она работает так, как положено.

Как выбрать правильную курьерскую службу доставки

Сначала необходимо определиться с тем, какие задачи должна служба доставки. Доставка разных товаров имеет свои нюансы и особенности. Так перевозка одежды и крупногабаритной мебели существенно различаются. Доставка товаров для интернет магазинов может иметь дополнительные сервисы. Например, для магазина с одеждой необходимы специальные сервисы примерки. Если же магазин продает крупные товары, то необходимо иметь специальную технику для погрузки и разгрузки, а также соответствующий транспорт, чтобы доставить товар покупателю. Поэтому курьерская компания должна подходить для вашего магазина.

Срок доставки необходимо выставлять реальный. Для этого все должно быть отлажено. Заказы на сайте должны оперативно обрабатываться, товар должен быть упакован и подготовлен к отправке.

Можно выделить несколько типов доставки различных товаров:

Почта России;

Транспортная компания;

Курьерская доставка;

Пункты самовывоза;

Срочная курьерская доставка;

Постаматы.

Доставка в интернет-магазине любого типа может содержать как один тип доставки, так и все сразу. Тут все будет зависеть от ассортимента товаров.

Доставка Почтой России считается одной из самых распространенных. Она имеет достаточно широкую географию. Товары можно доставлять практически по всей территории нашей страны. Многие курьерские компании работают только по крупным городам, а Почта России доставляет товары даже в отдаленные села. Однако у этого типа доставки имеются минусы. Нет никаких дополнительных сервисов, да и сама доставка обычно выполняется долго. Посылки с товарами можно отправлять как физическое лицо или заключить специальный договор. Если вы не желаете самостоятельно заниматься отправкой каждой посылки, то можно обратиться за помощью в специальные компании. Эти компании за отдельную плату будут упаковывать товары, и отправлять их Почтой России.

Курьерская доставка позволяет доставить товар прямо до дома покупателя, и вручить его лично в руки. Курьерские службы предлагают большое количество различных сервисов для удобства работы интернет-магазинов. Доставка выполняется быстро, так как в службах работает большой штат курьеров. Курьерская доставка может быть срочной (экспресс доставка). Заказ может быть доставлен за несколько часов, после оформления его на сайте. За такую доставку покупателю придется дополнительно заплатить.

Пункты самовывоза по своему типу очень похожи на доставку Почтой России. Покупателю необходимо будет придти в определенное место, чтобы забрать свой товар. Идеально подходит тем людям, которые не спешат забирать приобретенный на сайте товар. Сеть пунктов самовывоза слабо развита в небольших городах, а в деревнях и селах она вообще отсутствует.

Компания «РУ Доставка» предлагает услуги курьерской доставки для интернет-магазинов. Доставка осуществляется по всей стране. Компания занимается перевозкой как небольших, так и крупногабаритных грузов. Есть множество дополнительных сервисов.

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