Бальные танцы – что может быть аристократичнее?

У многих при упоминании бальных танцев возникают ассоциации с приемами, балами, изысканными дамами и джентльменами прошлых веков. Танцы и сейчас находятся на стыке спорта и творчества и поэтому дают возможность в полной мере реализовать потенциал танцоров. Добавим к этому взаимодействие в паре, эмоциональность и образность «бальников» — и получим один из самых благородных видов спорта, который подойдет артистичным, целеустремленным и музыкальным детям и взрослым.

Вместе с мастером спорта по спортивным бальным танцам, тренером и основательницей школы Ideal Dance Ольгой Тарасовой разбираемся, о каких тенденциях в мире спортивных бальных танцев нужно знать, и что важно учесть родителям, которые хотят привести в клуб ребенка.

Как набирают в секции бальных танцев, и что меняется со временем

Руку пианистам ставят в шесть лет, профессиональные фигуристы учатся скольжению уже в четыре. Профессиональные бальные танцы, как и любой спорт, выдвигают свои требования к возрасту ребенка: как правило, это возраст 5-6 лет. Желательно, чтобы к моменту достижения этого возраста у ребенк была хореографическая или спортивная подготовка. Тенденция в том, что программы постоянно усложняются, и порог входа все выше – в том числе и по отношению к возрасту танцора. Таким образом, нацеленным на профессиональную карьеру ребятам лучше начинать занятия раньше. Желательно — с ритмики или гимнастики для малышей с трех лет.

Преимущества и недостатки современных спортивных бальных танцев

Танцы – один из самых гармоничных видов спорта, так как развивает и в юных, и во взрослых спортсменах целый спектр важных качеств. Это и дисциплина, и всестороннее физическое развитие, и чувство ритма, и общее восприятие музыки. Танцы выправляют осанку и предотвращают проблемы с сердечно-сосудистой системой, помогают справляться с повседневными эмоциональными нагрузками благодаря терапевтическим свойствам музыки. Классическая бальная программа предлагает ребенку то, чего совсем мало в современном мире – безупречные манеры и уважение к партнеру и тренеру.

Как правило, в последнее время основная причина ухода многих из танцев – «не повезло с тренером». Родителям и взрослым танцорам можем порекомендовать одно: ищите подходящего вам педагога. Мало кто перестает посещать врачей, столкнувшись с не очень приятным специалистом. Также и в танцах — очень важно найти своего преподавателя, и это, безусловно, возможно.

Последние изменения и тенденции

В последние годы акцент по большей части делается на спортивную составляющую, но это происходит не в ущерб эстетике. Меняются внутренние правила федерации спортивных бальных танцев – акцент ставится на сложные элементы и техничность, это влечет за собой корректировку программы подготовки танцоров. Среди основных требований к паре в текущий момент можно выделить музыкальность обоих спортсменов, технику, взаимодействие с партнером и ведение (для партнера), сложность исполняемых элементов.

Чемпионаты мира для наших спортсменов пока закрыты, но проходят рейтинговые соревнования внутри России, в которых стремятся поучаствовать все пары высокого уровня. Проходят региональные и окружные чемпионаты, чемпионат России, кубки Чемпионов. За участие в рейтинговых соревнованиях начисляются очки, позволяющие подтвердить мастерство танцоров. Особенно это важно для взрослых пар – они работают над спортивными званиями и разрядами. Конкуренция на этих турнирах впечатляет, ведь именно наши пары в последние годы забирали золото на международных соревнованиях во всех возрастных категориях, а “скамейка запасных” по профессионализму ничуть не уступала финалистам мировых чемпионатов из других стран.

Эти изменения кажутся незначительными, но на самом деле повышают требования – и к педагогам с точки зрения качества их работы, и к ученикам, которые должны действительно выкладываться на тренировках, чтобы составить конкуренцию лидерам. Спортивные бальные танцы – это не только традиции, но и постоянное движение вперед, так что необходимо постоянно работать над качеством исполнения и повышать свой уровень мастерства.

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