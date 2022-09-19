Неожиданные фиты и фееричное шоу на «Дискотеке МУЗ-ТВ. Золотые хиты»

30 октября в столичном концертном зале «Music Media Dome» состоится грандиозная «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты». В этом году гостей и зрителей ждёт фееричное шоу с переплетением новейших концертных технологий и ностальгической атмосферы, а также многочисленные сюрпризы в лучших традициях канала!

Полное погружение в лихие 90-е и гламурные «нулевые», десятки популярных звёзд, чьи композиции взрывали вечеринки страны на рубеже веков, всё музыкальное «золото» и неожиданные модные фиты! Впервые в истории Дискотеки приглашённые артисты разных поколений зададут абсолютно новое звучание привычным хитам того времени.

Отвечать за настроение будут более 30 звёзд 90-х и 2000-х, а также специальные гости.

На одной сцене с любимыми хитами выступят: «Отпетые мошенники», Сергей Бобунец (лидер гр. «Смысловые Галлюцинации»), Шура, «REFLEX», «Вирус», Влад Сташевский, «На-На», Наталия Гулькина, Стас Костюшкин, «Лицей», Дмитрий Маликов, «Братья Грим», Александр Шоуа & Непара, «5sta Family», «Блестящие», Катя Лель и еще более 30 артистов!

«Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты» — ежегодное событие, ставшее любимой традицией национального музыкального канала. На многотысячном танцполе собирается самый «топ» артистов, чтобы вновь громко заявить о себе и зазвучать с прежней силой!

«МУЗ-ТВ» и продюсерская группа BROTHERS PRODUCTION приглашает всех отправиться в музыкальное путешествие в капсуле времени — поставить любимую кассету, нажать на «Play» магнитофона, погрузиться в теплые воспоминания под медляк и оторваться под крутые хиты на грандиозной дискотеке этого года!

Где? Москва, Music Media Dome, начало в 18:00.

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