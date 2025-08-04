«Воздушный трамвай»: Канатная дорога ВДНХ отметила первый день рождения

Полтора миллиона пассажиров, десятки тысяч рейсов и совершенно новый взгляд на знакомые пейзажи – канатная дорога ВДНХ «Воздушный трамвай» отметила год с момента запуска. За это время маршрут длиной 769 метров посетили более 1,5 миллиона человек.

Канатная дорога стала не просто транспортом внутри семейного тематического парка «Орион» на ВДНХ, а полноценной частью городской среды — современной, удобной и зрелищной. Изначально задуманная как транспортное решение, канатная дорога органично вписалась в городскую среду, став полноценной частью инфраструктуры ВДНХ. Сочетая в себе комфорт, скорость и зрелищность, «Воздушный трамвай» добавляет романтики в привычный облик парка.

Ретрофутуристичные 18 кабинок, стилизованные под фантастические космические модули, перевозят посетителей между двумя «полюсами» парка – станциями Южной, расположенной у Главного входа на ВДНХ, и Северной — неподалеку от павильона №18 (Выставочно-торговый центр Республики Беларусь) и фонтана «Каменный цветок». Архитектурное совершенство павильонов обеих станций было отмечено престижной Архитектурной премией Москвы 2023 года, подтверждая их гармоничное сочетание с окружающей средой и современным дизайном.

В среднем длительность поездки составляет 6 минут. Пешком пассажирам пришлось бы идти ровно в два раза больше. Во время поездки можно насладиться прекрасными видами – кабинки были специально спроектированы для ВДНХ с возможностью трансляции видеоконтента и панорамным остеклением. Вечерние рейсы особенно популярны у любителей живописных фото и романтических поездок. Закат — самый «горячий час» работы «Воздушного трамвая».

За час по канатной дороге могут проехать до тысячи человек, при этом кабинки пролетают через «кольца зарядки», которые точно оставят у посетителей дороги заряд позитива и хороших впечатлений на весь оставшийся день.

Год в цифрах

более 1 500 000 пассажиров — воспользовались канатной дорогой за первый год.

769 метров — длина маршрута: от парка «Орион» до главного входа ВДНХ.

18 кабинок — в стиле ретро-футуризм, как из фантастики 70-х.

32 метра до самой высокой точки.

До 8 человек в кабинке.

0 пробок — и каждый рейс с панорамой.

4 времени года — и ни один вид сверху не повторяется.

примерно 6-7 минут — длится один «полет».

Канатная дорога «Воздушный трамвай» продолжает радовать гостей ВДНХ, предлагая им уникальный опыт, незабываемые виды и возможность взглянуть на знакомые пейзажи по-новому.