Ларисе Долиной сделали предложение

Лариса Долина получила предложение руки и сердца прямо во время концерта! Кто этот таинственный незнакомец, который преподнес артистке кольцо? Приняла ли певица подарок? С кем она провела отпуск на Мальдивах? Из-за чего ее атаковали хейтеры? И как звезда отреагировала на критику в свой адрес?

«Артист, который не волнуется, не артист. Но волноваться нужно только за кулисами. Вышел на сцену – все! Осеняя себя крестным знамением, больше ничего», - уверена певица.

Когда Лариса Долина летела на гастроли в Сургут, она и не подозревала, что вернется в Москву с помолвочным кольцом на пальце! Во время концерта к сцене подбежал мужчина и сделал артистке предложение!

В доказательство серьезности своих намерений седовласый жених преподнес звезде эстрады украшение с бриллиантом. Долина подарок оценила.

Поклонники начали гадать: кто же этот мистер икс? И согласится ли певица стать его женой?

Еще совсем недавно Лариса Александровна говорила, что ей сейчас не до романов. И выходить замуж она не планирует.

«Нет, я все уже. Я там была уже три раза», - смеется Долина.

Артистке некогда ходить на свидания. У нее слишком много работы. 67-летняя Долина активно записывает коллаборации с молодыми коллегами: Андреем ДаВинчи, Стасом Ярушиным, блогером Давой. И обещает в скором времени порадовать фанатом новыми дуэтами.

«Мне очень нравится Юлия Зиверт, очень необычная манера, очень сильный мощный голос. Я люблю голосистых», - делится королева джаза.

А редкие выходные она посвящает семье: дочери Ангелине и внучке Саше. Именно с ними Лариса Александровна провела новогодние каникулы на Мальдивах.

«Я люблю туда ездить, потому что там тихо, спокойно, белый песок и чистый океан. И народу никого рядом, шикарно, красота!», - говорит Лариса Александровна.

Но даже на райском острове Долиной не удалось спрятаться от вездесущих хейтеров. Интернет-пользователи раскритиковали видео, на котором артистка танцует со своей внучкой.

«Все движения выглядят смешно. Что за попытка всегда быть молодой и в тренде? Вам сколько лет! Колени бабушке прикрывать нужно, не на панели», - возмущаются хейтеры.

Фото певицы в коротких шортах тоже вызвали у подписчиков шквал негатива!

«Они говорят, что мой возраст не позволяет мне носить то, что я ношу и так далее», - не смущают певицу хейтеры.

Лариса Александровна, которая обычно старается не реагировать на подобные комментарии, в этот раз решила высказаться. И написала пост, где заявила, что ей нечего стесняться. Потому что выглядит она максимум на 40 лет!

«Я на многие вещи не обращаю внимание. А иногда настолько хочется как-то ответить! Многие написали, что я абсолютно права, очень многие. И нашлись такие ковырялки, такие диванные критики, которым делать нечего и надо обязательно воткнуться и что-то такое написать. Они считают, что это очень умно, дельно и так далее», - негодует певица.

Долина заявляет: никто не имеет право оскорблять ее. Тем более, что она и правда находится в такой форме, что запросто может дать фору молодым. И всячески подчеркивает: стареть не собирается. Яркий макияж, дерзкие наряды, экстравагантные фотосессии. В конце концов, не каждой бабушке делают предложение на сцене!

Лариса Александровна призналась: было, конечно, приятно, получить дорогое кольцо. Но она ответила мужчине отказом.

«А с какой стати я должна была соглашаться? Скажите пожалуйста, если я человека в первый раз в жизни вижу!» - восклицает певица.

Оказалось, Долина даже не знает имени этого человека! Ювелирное изделие ей вручил просто поклонник, который надеялся на взаимность.

По словам певицы, она не собиралась принимать подарок. Но мужчина настоял.

«Я хотела вернуть ему кольцо, а он сказал, чтобы я оставила его себе. Так и сделала», - делится Долина.

Теперь это украшение будет напоминать Ларисе Долиной о теплом приеме в холодном Сургуте. И о том, что любви действительно все возрасты покорны.

Пуликуется по материалам программы «Светская хроника»

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