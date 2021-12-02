Известная на всю страну группа барабанщиков Vasiliev Groove выпустила новый трек Moscow March

1 декабря 2021 года группа выпустила новый оригинальный трек под названием «Moscow March», который доступен на всех цифровых площадках.

Если вы следите за деятельностью группы, то наверняка знаете, что это уже не первый вокальный эксперимент от Vasiliev Groove. У группы уже есть три успешно-выпущенных трека – «Прощание славянки» (совместно с хором Сретенского монастыря, 2020 г.), «Бей в барабаны» (2021 г.), На Relaxe (2021 г.).

«Город победителей, вечная молодость и бурная ночная жизнь, ритм и темп, который объединяет миллионы людей, единство не похожих — все эти ассоциации возникнут у слушателей нашего нового трека» — рассказали нашему изданию ведущие солисты группы Роман и Артем Васильевы.

Vasiliev Groove уже известна своими энергичными песнями, но трек «Moscow March» все равно особенный. Его можно считать гимном людей, которые пришли танцевать в клуб вечером пятницы.

Новый взрывной трек от группы Vasiliev Groove уже на всех цифровых площадках!

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