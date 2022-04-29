NFT бум с участием русских крипто энтузиастов в Дубай — чего ждать в мае?

Дубай стал самым насыщенным NFT событиями городом на начало этого года. Особенно ярко были представлены мероприятия с участием русских крипто энтузиастов.

Саша Заболуевъ

Саша Фролова и Роман Ермаков

Начиная с января этого года в Дубай прошло более пяти крупных событий, посвящённых крипто и nft сферам. Так, в январе в рамках Дубай ЭКСПО в русском доме состоялся форум From Russia with Nft. В рамках форума были подняты самые актуальные вопросы индустрии NFT ART и возможностей развития современных художников в новых условиях.

Несколько российских художников представили свои произведения искусства,среди которых: Покрас Лампас, Саша Фролова, Роман Ермаков, Глеб Солнцев, Саша Забалуевъ и другие. Не обошлось и без перформансов. Роман Ермаков во время выступления на форуме продемонстрировал свою живую скульптуру в кинетическом костюме, а Саша Забалуевъ показала гостям Дубай ЭКСПО свои токенизированные QR-flowers, перенесённые с помощью 3D принтера также в физическую реальность.

А вот масштабный саммит блокчейнов «WOW SUMMIT» объединил произведения мировых диджитал-художников, коллекции ведущих и перспективных маркетплейсов и галерей, а также специальные проекты, посвященные современному цифровому искусству.

Крупнейшая ярмарка современного искусства в цифровой столице мира — Art Dubai 2022 также не обошлась без главного тренда последнего года. Впервые в этом году на выставке было представлено криптоискусство. Так, секция Campus Art Dubai собрала выставку NFT с участием 12 художников из ОАЭ и других стран. А российская художница Марина Федорова представила на ярмарке свою иммерсивную инсталляцию COSMODREAMS, в которой рассматривалось влияние технологий на окружающую среду и людей. Посетители могли взаимодействовать с футуристическими визуальными эффектами и проникать в антиутопический мир при помощи своих смартфонов.

В конце марта состоялась крупнейшая русскоязычная конференция — NFT DAY DUBAI, посвященная NFT и основным трендам. На футуристичной площадке Rixos Premium встретились крипто-эксперты, NFT криэйторы, создатели коллекций, блокчейн предприниматели, основатели венчурных фондов и криптоэнтузиасты. Среди гостей мероприятия были Ольга Дворецкая, Алекс Русо, Роман Пищулов и другие.

На этом настоящий NFT бум не заканчивается. Уже 30 апреля русскоязычное NFT коммьюнити в очередной раз соберётся в Дубай благодаря Synergy. Инвесторы, предприниматели и эксперты крипторынка встретятся на Synergy Crypto и NFT Forum. Участники мероприятия обсудят тренды криптовалютной индустрии. Спикеры форума – бизнесмены и эксперты по инвестициям – поделятся своим опытом инвестирования, расскажут о перспективных проектах сферы. Участники Synergy Crypto и NFT Forum получат возможность узнать о текущих тенденциях крипторынка и завязать полезные знакомства.

Сразу после, 11, 12 мая состоится Future Innovation Summit, посвящённый самым передовым технологиям в области NFT, WEB 3.0 и Metaverse! Среди гостей и спикеров ожидаются: астронавт Хаззаа Аль-Мансури, писать с мировым именем Стэнли Джонсон, Ее Величество Королева Конго — Диамби Кабатусуилиала и другие. Также организаторы заявляют о возможном приезде Илона Маска.

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