В Русском доме в Баку (Азербайджан) представили планшетную выставку Музея Победы «На высоте». В экспозицию вошли фотографии, документы, плакаты, рисунки фронтовых художников — всего более 50 оцифрованных экспонатов из фондов Музея Победы.

Гости выставки узнают об оборонительном этапе битвы на Кавказе, силах сторон, героях сражений, операции по снятию нацистского флага с Эльбруса, контрнаступлении советских войск и освобождении городов.

«Выставка рассказывает о Кавказской битве как о масштабном, ожесточенном сражении, развернувшемся в сложнейших условиях степей, приморья и горно-лесистой местности. Бои велись на земле, на воде и в воздухе. Битва за Кавказ завершилась 9 октября 1943 года», — отметили в Музее Победы.

Эта битва стала одной из самых продолжительных в истории Великой Отечественной войны: 442 суток советские войска отважно сражалась за стратегически важный регион, потеря которого грозила утратой драгоценных ресурсов и поражением в войне.

Экспозиция была открыта 9 октября, в День воинской славы, посвященный победе советских войск над немецко-нацистскими захватчиками в 1943 году в битве за Кавказ. Также в этот день прошло тематическое мероприятие совместно с Музеем истории Азербайджана.

Visited 1 times, 1 visit(s) today