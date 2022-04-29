Выставка произведений Виктора Бускина «Посвящение героям Отечественной войны 1812 года» в Российской академии художеств

25 мая 2022 года Российская академия художеств представляет выставку произведений заслуженного художника РФ, академика РАХ Виктора Даниловича Бускина, приуроченную к 210-летней годовщине победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. В экспозиции — более 40 произведений разных лет: композиции на историческую тему, портреты, пейзажи, натюрморты.

Виктор Бускин. Отечественная война 1812 года. Сожжение Наполеоном знамен и штандартов после разгрома французской армии у города Красного

Виктор Бускин. Отечественная война 1812 года. Бородино. План Кутузова на сражение

Виктор Бускин. Портрет министра иностранных дел Российской Империи А.М. Горчакова

Виктор Бускин. Ближний Восток

Виктор Бускин. Портрет писателя Л.Н. Толстого

Виктор Бускин. Портрет Патриарха Пимена

Центральная работа проекта — триптих «Отечественная война 1812 года»: «Бородино. План Кутузова на сражение», «Пленение французов: «Вот так мы их брали!!!»», «Бесславный конец. Сожжение Наполеоном знамен и штандартов после разгрома французской армии у города Красного». Триптих дополняют работы «Чудо Святого Георгия о змие», портрет писателя Льва Толстого, автора романа «Война и мир» и портрет народного артиста РФ, композитора Вячеслава Овчинникова, автора музыки к фильму-эпопее «Война и мир», а также к одноименному балету. Автор не обошел вниманием ещё одну дату – 160-летие со дня рождения П.А Столыпина, которой он посвятил работу «Историческая встреча Саратовского губернатора П.А. Столыпина с графом С.Д. Шереметевым в его поместье в Баланде 28 мая 1903 года». На выставке представлены портреты известных российских дипломатов разных эпох: канцлера А.М. Горчакова, Е.М. Примакова, А.А. Бессмертных, посла А.Г. Карлова. Удачно раскрыты образы деятелей культуры: солиста оперы ГАБТ, народного артиста СССР Евгения Райкова, народного художника СССР Е.И. Зверькова, а также профессора-кардиолога В.Н. Орлова. Среди портретов современников близкие автору люди: родители, друзья, военнослужащие и священнослужители. В экспозицию также вошли живописные пейзажи средней полосы России и натюрморты.

Выставка вводит в сложный духовный мир представителя сегодняшней российской интеллигенции. На протяжении многих десятилетий Виктор Бускин не расстается с кистью и мольбертом, хотя избрал для себя главной иную профессию – медицину, в которой достиг, как и в искусстве, больших высот. Виктор Данилович доктор медицинских наук, профессор, вице-президент Академии медико-технических наук, заслуженный врач РСФСР. Родился в 1945 году в Саратовской области, окончил лечебный факультет Саратовского медицинского института, аспирантуру, более 30 лет в должности главного врача возглавлял крупные медицинские учреждения Москвы, в период военных событий на Ближнем востоке 1982-1984 годов — советскую медицинскую службу в Сирии. Он автор более 60 научных работ в области кардиологии и организации здравоохранения. За достижения в области здравоохранения награжден высокими профессиональными наградами.

С детства Виктор Данилович был увлечен искусством и серьезно учился живописи под руководством художника Е.Н.Артемова. Он проникся той атмосферой красоты окружающей природы, что и его великие земляки -художники В.Борисов-Мусатов, П.Кузнецов, К.Петров-Водкин, А.Матвеев. Отсюда столько внутренней глубины в его работах, искреннего восхищения жизнью. Произведения автора убеждают в том, что традиции русской живописной школы живы вопреки всем «вызовам» 21 столетия. С 1981 года художник участвовал более чем в 80 выставках в России и за рубежом, из них 20 персональных выставок прошли в Москве. Работы Виктора Бускина неизменно пользуются успехом, привлекая внимание широкого зрителя и специалистов. Работы мастера представлены в собраниях государственных музеев, частных коллекциях в России и за рубежом. Он член правления Творческого Союза художников России, член Международной федерации художников. Творческие достижения Бускина отмечены высокими государственными наградами. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный художник Российской Федерации», он награжден золотой и серебряной медалями Российской академии художеств, медалью «Достойному», «За заслуги» РАХ, золотой медалью Творческого Союза художников России.

В рамках открытия выставки состоится презентация нового альбома Виктора Бускина «Посвящение 210-летию победы русского народа в Отечественной войне 1812 года», в котором наряду с произведениями живописи опубликована его статья о научно-творческой работе художника при создании исторических композиций.

Выставка завершит работу 5 июня.

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