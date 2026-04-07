Россияне стали реже путешествовать

По итогам первого квартала 2026 года МТС Банк представил обзор расходов россиян на туристические услуги. Согласно анализу внутренних данных, в начале года было зафиксировано снижение числа hotel bookings на 18%, в то время как средняя стоимость проживания подскочила на 23%.

Считается, что напряженная обстановка на Ближнем Востоке и общее сокращение потребительских расходов негативно сказались на туристическом секторе. Эксперты подчеркивают, что этот регион не только является привлекательным для отдыха, но и выполняет роль важного транспортного хаба. Частичная отмена авиасообщения с этим направлением привела к увеличению продолжительности полетов и существенному росту стоимости перелетов по альтернативным маршрутам, что сделало зарубежный отдых менее доступным для отечественных туристов.

По подсчетам МТС Банка, наибольшее падение спроса в первом квартале 2026 года наблюдалось в сегменте hotel bookings – количество операций снизилось на 18% по сравнению с первым кварталом 2025 года. Средняя сумма покупки увеличилась на 23%, достигнув 14050 рублей.

Спрос на авиабилеты сократился на 11%, а на железнодорожные билеты – на 9%. При этом средние чеки на авиаперелеты выросли на 10% до 20760 рублей, а на железнодорожные – на 22% до 5850 рублей.

Кроме того, россияне стали на 6% реже обращаться в турагентства по сравнению с прошлым годом. Небольшое снижение общего объема покупок, при этом, несмотря на недоступность одного из популярных направлений, говорит о способности российских туристов адаптироваться и переключаться на другие туристические зоны. Средняя стоимость услуг туристических компаний выросла на 15% за год, составив 38200 рублей.