«Театральный роман»: в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная юбилейной церемонии награждения лауреатов премии в области литературы о театре

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная Х юбилейной церемонии награждения лауреатов премии в области литературы о театре «Театральный роман».

В мероприятии приняли участие учредитель премии, главный редактор журнала «Сцена» Дмитрий Родионов, председатель жюри, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, председатель Попечительского совета Хуго Эрикссен, главный дирижёр Московского академического музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко Феликс Коробов, член Экспертного совета премии, арт-директор фестиваля «Биеннале театрального искусства» Ольга Егошина и художественный руководитель Российского Академического молодежного театра, народный артист РФ Алексей Бородин.

Дмитрий Родионов отметил, что за 10 лет существования премии книги о театре не утратили своего значения:

- Когда 10 лет назад мы затевали эту премию, это было нашей реакцией на то, что книга стала отодвигаться на второй план, и молодежи доставалось плоское осмысление бытия, - отметил он. - Тем не менее, у нас есть выдающиеся авторы - историки, театроведы, балетоведы. Желание их поддержать и двигало нами все эти 10 лет. Мы должны радоваться, что этим богатством обладаем. Именно в хорошей литературе можно найти те примеры, на которых можно ориентировать молодежь. Конечно, качество подготовки книг о театре не всегда равноценно, но одна из целей нашей премии — привлечь внимание аудитории к хорошим книгам.

В этом году жюри оценило более ста книг-претендентов на премию «Театральный роман», а в финал вышли семь изданий:

«Война и мир» Римаса Туминаса. Рождение спектакля. Ответственный редактор Елена Дунаева. – М.: 2022.

Театрократия. Екатерина II и опера. Автор-составитель Анна Корндорф. — М.: Государственный музей-заповедник «Царицыно», 2022.

Письма в Художественный театр. 1898-1928. В 2 томах. Редакторы: Инна Соловьева, Ольга Абрамова, Ольга Егошина. - М.: Навона, 2022.

Николай Цискаридзе. Мой театр. По страницам дневника. Автор идеи и литературный текст Ирина Дешкова. В 2 книгах. - М.: АСТ, 2022-2023.

Лиан Гийом. Я, Тамара Карсавина. Жизнь и судьба звезды русского балета. – М.: АСТ, 2022.

Кирилл Крок. Театр надо любить, причём вопреки. Под редакцией Марины Райкиной. - М.: Театралис, 2022

Мордвинов Борис Аркадьевич. Воркутинская тетрадь Бориса Мордвинова. Записки для сына – будущего режиссера. Составление и послесловие Надежды Мордвиновой. - М.: Навона, Сцена, 2023.

- География премии с годами не сужается, - сказал Дмитрий Родионов. - У нас охвачена вся Россия — вплоть до Петропавловска-Камчатского. Жаль только, что тиражи таких книг обычно малы. Недавно я открыл советский сборник пьес Еврипида, который выходил тиражом в 25 тысяч экземпляров, а сейчас 1 000 экземпляров считаются огромным тиражом. В то же время молодежь 15-25 лет стала больше читать бумажные книги: это радующая тенденция. Семь книг-номинантов подтверждают высокий уровень российской театральной литературы. Например, двухтомник Николая Цискаридзе «Мой театр» попал в топ изданий в целом по стране.

Константин Райкин выразил неподдельное восхищение теми книгами, которые дошли до финала премии «Театральный роман»:

- 10 лет благодаря премии я читаю замечательные книги о театре. Это ведь очень специальная литература, связанная с камерным видом искусства. В книгах-финалистах разные виды тем - мемуарная, художественная литература, фолианты, связанные с деятельностью театрального художника… Например, «Театрократия. Екатерина II и опера» - настоящий подарок, наслаждение, ты просто испытываешь эстетическое удовольствие, держа в руках это сокровище. Там много сюрпризов: когда ты ее открываешь, она начинает с тобой играть. Или двухтомник «Письма в Художественный театр. 1898-1928», который составили Инна Соловьёва, Ольга Егошина и Ольга Абрамова. Это письма Константину Станиславскому, работникам театра от театральных зрителей. Я прямо утонул в этих двух томах. Наконец, «Мой театр» Николая Цискаридзе»! Всегда очень впечатляют книги о театре как магической силе.

Константин Райкин также высоко оценил состав жюри премии «Театральный роман»:

- Здесь прекрасные мастера, мной любимые люди. Галина Тюнина - знаю её с институтских фоменковских проб — мощная личность. Или Феликс Коробов, который успевает прочесть много книг и посмотреть множество фильмов. Для меня непостижимо, как при отборе можно прочесть 100-150 книг! До членов жюри уже доходит 12-15 лучших — настоящие бриллианты.

Феликс Коробов признался:

- Премия - громадное удовольствие и громадное счастье. Как же приятно общаться с людьми, у которых одна культурная база! Нам очень легко находить наших лауреатов. Книга о театре жива. Всегда у нас много мемуарной литературы. Для меня как книгочея с многолетним стажем- особое удовольствие от открытия книги и ее запаха. Лично для меня настоящим открытием стала «Воркутинская тетрадь Бориса Мордвинова. Записки для сына — будущего режиссёра».

Лауреат премии «Театральный роман» Алексей Бородин горячо поддерживает идею такого смотра:

- Получить эту премию для меня было очень неожиданно - я просто делился в книге своими мыслями. Для меня была важна причастность к кругу людей, которые могут что-то сказать о театральном искусстве. За всем этим стоит жизнь человеческая и жизнь страны со всеми ее взлетами и падениями. Культура должна играть в нашей стране основополагающую роль, и премия этому способствует.

Ольга Егошина вспомнила фразу Константина Райкина о том, что театральные люди – как Золушка: если их перестанут звать на бал, то они не смогут работать.

- Авторы книг – еще более Золушки, - подчеркнула она. - Им нужно знать, что не зря они собирали материал. Учредители премии понимают, для какого искушённого читателя они работают. «Театральный роман» - важная составляющая всего театрального процесса. В этом году книг было немного меньше, чем обычно - думаю, это связано с удорожанием издания книг. Сейчас книгу нужно поддержать, и я счастлива, что «Театральный роман» это делает.

Председатель попечительского совета премии Хуго Эрикссен вспомнил притчу о шмеле: шмель слишком тяжёл, чтобы летать, но не знает этого, потому и летает:

- Книги о театре - тот самый шмель, - заметил он. Культура - нематериальный актив, для развития страны она чрезвычайно важна. В попечительском совете мы гордимся, что имеем отношение к этому начинанию, но ни в коем случае не пытаемся как-то повлиять на результаты. В других странах аналогов этой премии вы не найдете.

- Церемония носит камерный характер, мы собираем не более ста человек, - рассказал он. - Единомыслие, понимание друг друга и любовь к книге о театре - это то, что нас объединяет.

Фото: Андрей СТЕПАНОВ, Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ