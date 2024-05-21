Дизайнеры предложили строить в регионах гостиницы с локальным дизайн-кодом

Тренд на более тесное сотрудничество дизайнеров и производителей мебели и предметов интерьера открывает новые возможности для формирования уникальной визуальной среды. О важности использования культурного кода в оформлении жилья и общественных пространств говорили участники IV Московской недели интерьера и дизайна в рамках сессии «Предметный дизайн — 2024. Взгляд художника, предпринимателя и архитектора».

«Один из важных трендов сегодня — развитие регионов и внутреннего туризма. За время карантина мы все убедились, какая у нас невероятно красивая страна и как по ней интересно путешествовать. Но хотелось бы, чтобы гостиницы, например, на Байкале и в Сочи все же отличались. Чтобы у нас были не шале — а здания, построенные в стиле и духе того региона, где они находятся», — сказала архитектор, основатель NZ-GROUP Наталья Зайченко.

Богатство культурного многообразия регионов России может стать отличным источником вдохновения, уверена спикер. А расширение влияния региональных или даже локальных дизайнеров будет способствовать более интенсивному развитию индустрии в целом.

«Современный дизайн может и должен влиять на уровень качества жизни — и не только конкретного человека, но и целых слоев общества. Хорошим примером будут образовательные учреждения: у нас произошла смена парадигмы, и вместо советской школы пришла новая, с современным дизайном и эргономичной мебелью. И это совершенно меняет сознание детей, учителей — всех, кто проводит много времени в здании», — отметила основатель компании PLAYPLY Мария Анисимова-Карасик.

По ее словам, внедрение в интерьеры школ и других общественных зданий элементов российского дизайна будет менять уровень взаимодействия и вовлеченности людей, а также способствовать формированию новой ментальности.

Фото — сайт idei.club