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Начались съемки второго сезона музыкального гранд-шоу «Поймай меня, если сможешь»

editor
By editor
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владимир-маркони
Фото © пресс-служба телеканала «Россия»

Начались съемки второго сезона музыкального гранд-шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия». Ведущий – популярный шоумен и юморист Владимир Маркони.

Игровой формат музыкального шоу полюбился зрителям, ведь наблюдать, как команда участников запутывает звездную команду и практически обводит ее вокруг пальца, любопытно и интересно каждому! Телезрители в предвкушении встречи с новыми командами, им не терпится узнать, кому же из знаменитостей удастся «поймать» участника, который не умеет петь, а лишь изображает, что поет на сцене. Все задумано таким образом, чтобы усложнить путь соперников к победе в азартной и большой игре за миллион.

Репетиции идут полным ходом: специальные тренеры и преподаватели готовят с участниками номера, шлифуя каждое их движение. Для всех поющих, которые участвуют в шоу, – это прекрасный старт, а для «непоющих» – возможность выиграть деньги. Главная задача перед всей командой участников – искусно притвориться хорошим певцом, ввести в заблуждение команду звезд и забрать миллион.   

«Я в самом приподнятом настроении. Честно скажу, как будто на иголках сижу. Хочется уже посмотреть на всех наших великолепных артистов, которые приехали со всей страны. Шоу «Поймай меня, если сможешь» – это адреналин, это невероятные таланты, которые показывают свое мастерство. Даже если просто смотреть музыкальные номера, уже получаешь огромное удовольствие. А здесь еще такая интрига вплетена, что все время размышляешь: поет человек или не поет. Когда угадываешь два раза подряд, считаешь, что уже понял всю суть. А потом ничего не удается, и опять задумываешься: как это все работает? Интересно! И, конечно, захватывает!», – говорит Владимир Маркони.

Яркие музыкальные номера, любимые суперхиты и невероятные сюрпризы никого не оставят равнодушным!

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