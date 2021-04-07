NIKOLSKAYA GALLERY представляет российских авторов на международной ярмарке современного искусства в ОАЭ

7 апреля 2021 года NIKOLSKAYA GALLERY принимает участие в 7 международной ярмарке современного искусства World Art Dubai 2021. World Art Dubai 2021 — одна из крупнейших ярмарок современного искусства в Объединенных Арабских Эмиратах.
В рамках международной ярмарки NIKOLSKAYA GALLERY представляет плеяду российских художников и скульпторов на стендах G07, G08: Дениса Куликова, Стеллу Лабужскую, Светлана Бояркину, Алексея Каниса, Евгению Дудникову, Аллу Полковниченко, Platon Yurich, Юлию Мамонтову.
World Art Dubai 2021 уже 7‑ая по счету крупнейшая международная ярмарка, которая позволяет окунуться в свободу творчества и открыть для себя новые перспективы. Организаторы ярмарки и участники с разных стран мира раскрывают силу искусства во всех его формах – будь то живопись, графика, фотография, скульптура, перформанс, диджитал, мода, архитектура и многое другое. Ярмарка символизирует высшее проявление творчества во всех его проявлениях.
Уникальный сплав искусства, образования и развлечений World Art Dubai объединяет более 2000 участников: галереи и художников со всего мира, каждый из которых имеет свой уникальный взгляд на искусство.
В состав ярмарки вошли как эмиратские художники, иконы поп-арта так и разрушители модного искусства до экспериментальных экспрессионистов и практиков изобразительного искусства, фотографии.
World Art Dubai охватывает широкий спектр культур и стилей, сочетая их с широким ценовым диапазоном, где стоимость произведений искусства варьируются от 100 долларов США и выше.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.