NIKOLSKAYA GALLERY представляет российских авторов на международной ярмарке современного искусства в ОАЭ

7 апре­ля 2021 года NIKOLSKAYA GALLERY при­ни­ма­ет уча­стие в 7 меж­ду­на­род­ной ярмар­ке совре­мен­но­го искус­ства World Art Dubai 2021. World Art Dubai 2021 — одна из круп­ней­ших ярма­рок совре­мен­но­го искус­ства в Объ­еди­нен­ных Араб­ских Эмиратах.

В рам­ках меж­ду­на­род­ной ярмар­ки NIKOLSKAYA GALLERY пред­став­ля­ет пле­я­ду рос­сий­ских худож­ни­ков и скуль­пто­ров на стен­дах G07, G08: Дени­са Кули­ко­ва, Стел­лу Лабуж­скую, Свет­ла­на Бояр­ки­ну, Алек­сея Кани­са, Евге­нию Дуд­ни­ко­ву, Аллу Пол­ков­ни­чен­ко, Platon Yurich, Юлию Мамонтову.

World Art Dubai 2021 уже 7‑ая по сче­ту круп­ней­шая меж­ду­на­род­ная ярмар­ка, кото­рая поз­во­ля­ет оку­нуть­ся в сво­бо­ду твор­че­ства и открыть для себя новые пер­спек­ти­вы. Орга­ни­за­то­ры ярмар­ки и участ­ни­ки с раз­ных стран мира рас­кры­ва­ют силу искус­ства во всех его фор­мах – будь то живо­пись, гра­фи­ка, фото­гра­фия, скульп­ту­ра, пер­фор­манс, диджи­тал, мода, архи­тек­ту­ра и мно­гое дру­гое. Ярмар­ка сим­во­ли­зи­ру­ет выс­шее про­яв­ле­ние твор­че­ства во всех его проявлениях.

Уни­каль­ный сплав искус­ства, обра­зо­ва­ния и раз­вле­че­ний World Art Dubai объ­еди­ня­ет более 2000 участ­ни­ков: гале­реи и худож­ни­ков со все­го мира, каж­дый из кото­рых име­ет свой уни­каль­ный взгляд на искусство.

В состав ярмар­ки вошли как эми­рат­ские худож­ни­ки, ико­ны поп-арта так и раз­ру­ши­те­ли мод­но­го искус­ства до экс­пе­ри­мен­таль­ных экс­прес­си­о­ни­стов и прак­ти­ков изоб­ра­зи­тель­но­го искус­ства, фотографии.

World Art Dubai охва­ты­ва­ет широ­кий спектр куль­тур и сти­лей, соче­тая их с широ­ким цено­вым диа­па­зо­ном, где сто­и­мость про­из­ве­де­ний искус­ства варьи­ру­ют­ся от 100 дол­ла­ров США и выше.

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