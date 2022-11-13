Нина Фокина показала своего клона на всю страну

10 ноября на всю страну в прямом эфире Ru TV состоялась эксклюзивная премьера клипа на песню «Одиночество» в исполнении Нины Фокиной. Артистка раскрыла все тайны съемочного процесса и как создавался клон.

«Порой так хочется закрыться от всего мира, спрятаться, убежать, ни с кем не разговаривать. Так и решила главная героиня видео. Разочаровавшись в отношениях, испытав сильнейшую боль от разлуки, она создает своего клона, устанавливает в нём программу управления эмоциями и чувствами. Заменяет в обыденной жизни себя им. И контролирует клона из стен лаборатории через компьютер. Казалось бы, теперь ни у кого нет шансов стать подругой, другом или новым возлюбленным. Все получают отказ. Но однажды, система даёт сбой… Мораль. Не переставайте верить в любовь, даже если вас предали. Нужно просто найти своего человека», — повествует Нина о сюжетной линии клипа «Одиночество».

Режиссером и сценаристом выступила Марина Гаина, она уже работала с певицей над клипом на песню «Хатико».

Клип уже доступен в соц.сетях артистки и меньше чем за сутки набрал более 400 000 просмотров.

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