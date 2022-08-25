Певица DIANOVA представила клип на дебютную песню «Танцуй»

«Изначально я хотела, чтобы клип был снят на улице в черно-белом стиле. Но когда началась работа над клипом, все очень изменилось)) Все сцены в клипе отражают суть трека «Танцуй». Это не просто красивые картинки — это образное воплощение текста песни. Самой сложной сценой для меня была — сцена с горящей книгой… В моей жизни был печальный опыт с огнём. Однажды у меня загорелась рука от свечи, я получила серьезные ожоги, после этого я долго не могла прийти в себя, ведь у меня был такой шок, я даже не могла себе помочь, если бы моя мама не спасла меня, не знаю что было бы. С тех пор я очень боюсь огня, а на моей руке осталось напоминание в виде шрама. Сначала я категорически отказывалась сниматься с горящей книгой в руках, но поборола свой страх ради красивого кадра и не зря. Могу вас заверить — трюк с пламенем был абсолютно безопасным», – поделилась впечатлениями от съёмок своего первого клипа певица.

«Серебряный шар символизирует нашу планету — к которой обращается Вероника смотря на неё как в зеркало, видя себя и других, таких же людей как она. Парень танцор — это как её любовь, он оказался на другом конце света, и она не может прикоснуться к нему. Наша история обледенения и глобализации сожжена как книга. Но, мы должны верить в любовь и в то, что несмотря на препятствия мы сможем обнять друг-друга», – рассказывает о содержании клипа режиссер.

Режиссером клипа стала Даниэль Рубинштейн, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе и продолжает работать с известными артистами. В Москве Даниэль успела поработать в качестве художника-постановщика с такими известными артистами как: Елена Темникова, Ляпис Трубецкой и группой «Пошлая Молли». В качестве режиссера работала с Сюзанной Варниной, снимала рекламу для fashion брендов и журнала Playboy, а также не раз занималась постановкой fashion show в российской столице. У Даниэль свой странный, узнаваемый, немного арт хаусный стиль, благодаря этому клип получился таким неординарным.

DIANOVA родилась в артистической семье. Её дедушка был популярным исполнителем. На попытки маленькой внучки петь, он всегда реагировал негативно, говорил, что она обделена талантом. Позднее к нему присоединилась и мама девочки. Но DIANOVA сумела уговорить маму отвести ее в музыкальную школу, куда успешно поступила. Но в стенах учебного заведения вновь встретила низкую оценку своих возможностей от педагога. Всю жизнь певица боролась с критикой в адрес своего творчества. Но не сдавалась. Закончив журфак в одном из екатеринбургских вузов она уехала покорять профессиональную сцену в Москве, ведь Музыка всегда была её главным призванием. DIANOVA является автором музыки и текстов своих песен.

Напомним, что 21 июля певица DIANOVA презентовала дебютный сингл «Танцуй». Трек разлетелся в медиа пространстве и на просторах социальных сетей. Пока пользователи активно комментировали премьеру, свое внимание на трек обратили такие звёзды, как певица Слава и поэтесса Сола Монова. Обсудив новинку со своей аудиторией, селебрити отметили, что формат меняется, в индустрию приходит свежее музыкальное дыхание и необходимо давать дорогу молодым артистам, всячески поддерживая их начинания.

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