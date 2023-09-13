Выставка «Касьян Голейзовский. Экспрессия образа» открылась в Поленово

9 сентября в Государственном мемориальном историко-художественном и природном музее - заповеднике Василия Дмитриевича Поленова состоялось открытие выставки, посвящённой творчеству выдающегося русского хореографа Касьяна Голейзовского. Это не первая выставка, героем которой становился всемирно известный хореограф и балетмейстер Большого театра. Уникальность данной экспозиции состоит в том, что она, организованная Поленовским музеем совместно с Фондом «Сохранение творческого наследия Касьяна Голейзовского», открыла свои двери в тех заповедных местах, где Касьян Ярославич любил проводить свой летний отдых и сочинять, писать книги и пейзажи, придумывать новые хореографические постановки.

В выставочном зале представлены эскизы костюмов и декораций к спектаклям и концертным номерам Голейзовского, выполненные его рукой зарисовки элементов танца, художественные миниатюры, афиши, а также архивные фотографии и видеозаписи. Это лишь малая часть экспонатов, свидетельствующих о многогранном таланте реформатора балетного театра, но и она позволяет представить грандиозность масштаба его уникальной творческой личности. Оценить её можно в контексте эпохи: на выставке также можно познакомиться с работами единомышленников и соратников хореографа - художников - авангардистов Бориса Эрдмана, Николая Мусатова, Анатолия Петрицкого и других.

Сегодня имя Голейзовского незаслуженно мало известно широкой публике – не многие знают, что его творчество послужило основой всего современного сценического танца. Именно он в середине 10-х годов ХХ века создал многие новаторские элементы балетной лексики, включая шестую позицию, партерные поддержки и поддержки со смещённой осью, именно он первым использовал в балете конструктивные установки и динамическое освещение, именно он изобрёл такие эффектные элементы как «волна», «клумба», «ручей», которые по сей день используются во всём мире на масштабных площадках в массовых шоу. Его высоко ценили Дж. Баланчин, Сергей Дягилев и Анна Павлова. Они неоднократно приглашали Голейзовского ставить спектакли в своих труппах, но работа в Большом театре казалась Касьяну Ярославичу более творческой – там он мечтал осуществить свои новаторские замыслы, там познал он оглушительный успех, славу, гонения и тяготы борьбы за новое слово в искусстве.

Открывая выставку, директор Поленовского музея-заповедника Наталья Фёдоровна Поленова выразила надежду, что экспозиция займёт своё постоянное место в музее, тем самым подтверждая идею Василия Дмитриевича о создании арт-пространства для синтеза искусства и просвещения. Заслуженный деятель искусств, главный редактор журнала «Балет» Валерия Уральская рассказала гостям выставки о творческом пути мастера.

В торжественном открытии также приняли участие артисты, много времени работавшие с Голейзовским – заслуженная артистка России Елена Рябинкина и Семен Кауфман, а также балерина ансамбля «Молодой балет», Ольга Павлова. Молодое поколение исполнителей постановок Голейзовского представил Субедей Дангыт, заслуженный артист Республики Тыва, лауреат международных конкурсов, солист балета Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Также в открытии приняли участие президент Фонда «Дом Русского балета» Юрий Мальцев и хореограф Ксения Ойвенталь, помогающая «из рук в руки» передавать без искажений уникальную хореографию великого балетмейстера молодым исполнителям.

Едва открывшись, с первых же дней работы выставка вызвала живой интерес посетителей, с удовольствием погружающихся в атмосферу авангардистских поисков прошлого века и открывающих для себя новые страницы истории отечественного искусства. Остаётся надеяться, что имя Касьяна Голейзовского будет возвращено на заслуженный пьедестал.

Работа выставки в Поленово продлится до февраля 2024 года.

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