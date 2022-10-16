NJohn рассказал о леди «В чёрном платье»

Состоялась долгожданная премьера нового трека от NJohn — «В чёрном платье». Изначально артист планировал к выпуску EP, однако, в итоге решил радовать поклонников новинками по очереди, но регулярно.

И первая песня в череде релизов не оставит поклонников равнодушными: зажигательный и эмоциональный трек с ненавязчивым битом, отражает ритм нашего времени, совмещая эксцентрический мелодизм и ритмическую жесткость. Проникновенный голос музыканта помогает полностью погрузиться в атмосферу праздника, раствориться в музыке и почувствовать искру момента. Трек идеально подходит как для атмосферы уединенного романтического свидания, так и для светской вечеринки или яркой клубной ночи на танцполе. Трек пропитан любовью на грани фанатизма и всепоглощающей сексуальностью, влекущей мужчину к женщине, стирающей между ними любые преграды. Оказавшись на танцполе он видит её и его уносит в круговорот чувств, и весь мир сужается до зажигательного танца этой незнакомки, от которой не отвести взгляд, и весь остальной мир перестаёт быть важным. Всепоглощающие яркие эмоции на грани сумасшествия и зажигательный бит полностью увлекает слушателя за собой, позволяя раскрепостится и почувствовать себя свободным.

Как и все песни исполнителя, этот трек — о любви. Услышать новинку можно на всех цифровых платформах.

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