Юные музыканты и вечная музыка

Встреча с искусством — всегда праздник и открытие одновременно. Восьмого октября участники и организаторы концерта «Рахманинов150» подарили праздник музыки и таланта гостям одноименного зала Московской консерватории. На сцене выступили победители и лауреаты Второго Международного онлайн-конкурса юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие», проведенного фондом Оксаны Федоровой, а также были представлены трейлеры программ телепроекта «Музыкальная Москва».

Совершенные мелодии П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова и А. Н. Скрябина — не только вдохновение, но и творческий вызов даже для взрослых музыкантов. В этот день каждому юному артисту из России и Белоруссии удалось поделиться со слушателями своим пониманием вечной музыки и ее творцов. «Подснежник» и «Средь шумного бала» Чайковского, «Вальс» и «Элегия» Рахманинова, сцена из оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова и другие произведения рассказали нам о самом главном — добре, любви и хрупкости всего прекрасного — языком, понятным каждому чуткому сердцу. Талант, артистизм и чуткость лауреатов конкурса «Моя Россия: музыкальное путешествие» отметили и почетные гости мероприятия: директор Государственного мемориального музея А. Н. Скрябина Александр Иванович Лазарев и Заслуженный артист России, народный артист Башкортостана, художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и балета Аскар Амирович Абдразаков.

Проект «Музыкальная Москва» реализуется как часть Всероссийского культурно-просветительного проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», (https://музыкальноепутешествие.рф) при поддержке Гранта Мэра Москвы, а также Российского движения школьников, Мемориального музея А.Н. Скрябина, Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей, фонда «Созидающий мир», Международного фонда имени Н.Ф. фон Мекк, Московского дома общественных организаций, Российской государственной детской библиотеки, АНО «Твоя природа», Культурного центра Елены Образцовой и благотворительного проекта «Поколение М» компании МТС. Генеральным партнером проекта выступает Российский национальный музей музыки.

«Таланту нужно сочувствие», — сказал однажды Федор Михайлович Достоевский. Встретившись с юными музыкантами в Рахманиновском зале, хочется вновь пережить и почувствовать то, о чем они рассказали так талантливо, просто и искренне. А еще поблагодарить тех, кто разглядел, поддержал и подарил эти таланты нашей стране и, возможно, всему миру.

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