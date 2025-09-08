Глафира Тарханова, Иван Жвакин, Евгения Синицкая посетили первое экспериментальное цирковое шоу Le Vertige

6 сентября в Москве состоялось эпохальное событие в истории экспериментального циркового искусства — премьерный показ первого камерного циркового шоу Le Vertige в формате варьете.

Этот уникальный проект от ArtArea Project собрал звёздный состав гостей: мероприятие посетили Глафира Тарханова, Иван Жвакин, Олег Борха, Евгения Синицкая, Николь Рой, Светлана Брюханова, Rushev, Анастасия Максимова двукратная олимпийская чемпионка худ. Гимнастика, Софья Великая олимпийская чемпионка, Ада Егорова, Ирсен Кудикова, Алеся Шикун, Илья Морозов, IVAN, Галина Ржаксенская, телеведущая телеканала «Матч ТВ» Ольга Петрикова и другие.

Все присутствующие были поражены уровнем мастерства артистов, многие из которых являются лауреатами престижных международных фестивалей и конкурсов.

Среди них:

Антон Кобычев и Денис Яковлев, виртуозно исполняющие номера с жонглированием в условиях полной темноты;

Игорь и Сергей Команковы, продемонстрировавшие невероятные акробатические элементы;

Анастасия Бурдина, подарившая зрителям сплав гимнастики и циркового искусства, при котором хрустальный бокал превращается в пространство для невозможного.

Дмитрий Вольный, иллюзионист, заставивший зрителей поверить в реальность невозможного;

Диля Абдулаева, уникальная воздушная гимнастка, единственная в своем жанре.

Симон Оганесян, искусство балансирования, где мастерство артиста создает ощущения невесомости предметов

Инна Аствацатурова, воздушная гимнастика, руководитель проекта ArtArea Project, в которой сочетается лёгкость и сила, грация и выдержка, хрупкость и бесстрашие.

Это была настоящая революция в восприятии современного циркового искусства, где каждый из зрителей мог почувствовать себя особенным, так, как будто это шоу исключительно для него одного.

Мероприятие вошло в историю как яркий пример синтеза творчества, таланта и профессионализма, став важной частью культурной жизни столицы.