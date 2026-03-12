В 160 метрах от Красной площади отреставрировали здания первых Тёплых торговых рядов

Теперь они стали частью коллекции особняков в неорусском стиле «Ильинка 3/8» от Sminex. Все 3 здания полностью готовы и введены в эксплуатацию. Их построили во второй половине XIX века по проекту архитектора Александра Никитина. Девелопер сохранил 85% исторических фасадов, восстановил своды, карнизы и арочные дубовые окна, а также полностью обновил кровлю — для неё смонтировали металлический каркас весом 36,4 тонны.

Потолки высотой до 5,8 метра и дровяные камины создают в исторических особняках атмосферу княжеских палат. Помимо резиденций, в одном из них разместились центральное лобби и элегантный Lounge. Общие холлы украшают 22 панно известного фотохудожника Владимира Клавихо-Телепнева с изображением интерьеров загадочного Теремного дворца в Кремле. Под восстановленными на подземном этаже сводами — фитнес для резидентов. Тщательно продуманные детали благоустройства завершают образ произведения Fine Development — фирменного подхода Sminex. Торжественность архитектуры подчеркнул красивый двор-сад с эффектным мощением в стиле XIX века.

«Работа с легендарными особняками, расположенными в самом сердце Москвы, — это большая ответственность для нас. Их реставрация и последующее приспособление для современного использования заняли 3 года. Всё это время мы сотрудничали с Мосгорнаследием и кропотливо восстанавливали каждый элемент, от кирпичной кладки до декора фасадов. Еженедельно проводили мониторинг усадки зданий после очередной манипуляции на строительной площадке. Для бережной работы с исторической тканью города использовали только безударные инструменты, предотвращающие разрушения. Это увеличило время строительства, но позволило снизить нагрузку на здания и вести работы максимально аккуратно», — рассказала вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.

Одним из самых сложных решений стала интеграция лифтовой шахты в пространство между историческими особняками. Их близкое расположение затрудняло её обустройство. Разместить атрибут комфорта помогли тщательные расчёты и деликатная реставрация стен толщиной более метра. Теперь резиденты исторических особняков спускаются на просторный паркинг прямо из личных покоев. Сервис от Службы комфорта Sminex делает пребывание в особняках приятным, как в пятизвёздочном отеле. Повседневные задачи, от клининга и химчистки до поиска репетитора по французскому для ребёнка и парадной сервировки ужина, берут на себя консьержи.

В гармоничном ансамбле «Ильинки 3/8» исторические здания объединены с 4 престижными современными особняками, архитектура которых вдохновлена неорусским стилем. Девелопер ввёл их в эксплуатацию осенью 2025 года. Фасады выполнены из геналдонского доломита и украшены барельефами ручной работы, изображающими мифологических созданий: грифона, льва, пардуса и птицу Сирин. На парадных воротах со стороны Богоявленского переулка установлен самый большой барельеф — двухметровый грифон. Все эти изображения — авторские копии артефактов со стен Георгиевского собора XIII века в городе Юрьеве-Польском, ставшего прообразом первого Успенского собора на территории Московского Кремля.

Сегодня Sminex возглавляет рейтинг девелоперов по числу восстанавливаемых объектов культурного наследия по версии ЕРЗ.РФ. Компания возвращает в современные городские сценарии 121 тыс. кв. метров недвижимости с исторической составляющей.