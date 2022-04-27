Новая «Красная Шапочка» откроет тайну последнего Волкобоя

В российский прокат вышел фильм «Красная Шапочка». Зрителей ждет приквел знаменитой сказки Шарля Перро, в котором главная героиня открывает тайну своего происхождения, находясь на пороге взросления. В главных ролях этого семейного приключенческого блокбастера в жанре фэнтези заняты известнейшие российские артисты Алексей Серебряков, Юрий Чурсин, Екатерина Климова, Ирина Розанова, Данила Якушев, Алексей И. Барабаш, Нино Нинидзе, Павел Кузьмин, Владимир Долинский, Иван Кокорин и другие. Роль Красной Шапочки исполнила 16-летняя Таисия Калинина. Саундтреки к фильму исполнили Би-2 и Анет Сай.

Действие фильма начинается еще до рождения Красной Шапочки, раскрывая историю ее происхождения. Во вселенной главной героини есть два враждующих рода — защитники сказочного города Волкобои и агрессивные хищники Волки-оборотни, способные превращаться по своему желанию в людей. Сто лет назад между ними был заключен договор, согласно которому Волки не должны покидать территорию леса. Однако покой мирных жителей нарушается, когда стая хищников несмотря ни на что решает захватить город. Отец Красной Шапочки (Данила Якушев), Волкобой, отважно сражается со Стаей, но погибает в неравном бою. Роль вожака Волков грозного Вестара блестяще исполнил Алексей Серебряков, которого крайне редко можно увидеть в семейном кино или фэнтези. Тем временем, маме Красной Шапочки Мари (Екатерина Климова) и бабушке (Ирина Розанова) удается сбежать и спастись. С этого момента Сказочным царством правят Волки. Красная Шапочка появляется на свет, когда отца уже нет в живых. Об истории его «исчезновения» героиня узнает только в 12 лет, когда мама с бабушкой рассказывают ей страшную правду о смерти Волкобоя и о принадлежности девочки к роду защитников. С этого момента начинается история взросления маленькой героини, которая должна побороть детские страхи и принять свое первое важное решение — встать на защиту целого города.

С первых кадров фильм восхищает масштабом декораций, продуманных до самых мелочей, образами главных и второстепенных героев, а также правдоподобными визуальными эффектами, над которыми команда проекта работала почти два года. Особое внимание было уделено созданию персонажей Волчьей стаи, каждый из 7 оборотней — личность, обладающая своим неповторимым характером и манерой поведения.

Особую атмосферу сказочного мира создает и музыкальное сопровождение. Основным саундтреком фильма стала песня «Волки» в исполнении Левы и Шуры Би-2, которые снялись в эпизоде картины, а также песня артистки лейбла Black Star Анет Сай «Не отпусти».

Уникальные образы героев были созданы известным стилистами Игорем Гуляевым и Дмитрием Винокуровым.

Над созданием картины работали команды российских кинокомпаний «Три А» и Entire Promo Lab при поддержке Фонда кино. Автор идеи и генеральный продюсер фильма — Лина Арифулина. Режиссеры Александр Баршак и Артем Аксененко.

В фильме «Красная Шапка» поднимается очень важная социальная тема взросления, подростковых переживаний и поисков себя, а также эмоциональной связи с родителями. Доходы от проката картины будут переданы в благотворительный фонд «Новый Дом», который помогает детям-сиротам.

Генеральный продюсер Лина Арифулина:

– Нам было очень важно показать «Красную Шапочку» в новом формате для нового поколения подростков. Мы переосмыслили сюжет, соединив классические традиции русских сказок и фильмов с новейшими технологиями и методами съемок. Наш зритель сейчас абсолютно другой, он смотрит по-другому, воспринимает все сквозь призму игры, динамики, и поэтому для нас было очень важно совместить эти условия, сохранив при этом устои сказки, смыслы, важность понимания и вечность. В фильме очень сильный драматический второй план — это принятие отсутствия отца, принятие решений — то, что подросткам дается нелегко. И наша Красная Шапочка проходит тяжелый эмоциональный путь, прежде чем взять на себя ответственность. Мы хотели, чтобы наш фильм стал знаковым для нынешнего поколения, как когда-то стала культовой «Шапочка» 77-го года.

Игорь Гуляев (стилист, художник по костюмам):

– Мне посчастливилось стать художником по костюмам этого проекта, это первая большая история в полнометражном кино для модного дома IGOR GULYAEV, и я думаю, что это серьезное начало. Мы постарались сделать все возможное, чтобы кино, мода, фэшн индустрии объединились и сделали невероятно интересную картинку.

Таисия Калинина (Красная Шапочка):

– У меня была свобода действий в создании своей роли, потому что это не Красная Шапочка из сказки, это другая героиня, она такой же подросток как и я. У нее есть свои мечты, свои желания. Это не просто история, где кто-то от кого-то убегает и спасается, это фильм про подрастающего человека. На протяжении всего фильма мне нужно было вести нить изменений, как она отказывается от страхов, принимает потерю и защищает то, что ей дорого.

Алексей Серебряков (Вестар, вожак стаи Волков):

– Интересное, качественное и по-настоящему захватывающее кино для всей семьи — это редкость. Наш фильм именно такой. Я воодушевился предложением сыграть Вестара, вожака волчьей стаи, потому что жанр фэнтази требует от актера особенного способа существования в кадре. По-моему, у нас получилась очень светлая история о преодолении страхов, о семейных ценностях и том, как важно делать верный выбор.

Екатерина Климова (Мари, мама Красной Шапочки):

– Сняться в жанре фэнтези — счастье для артиста. На премьеру такого кино можно прийти с детьми, посмотреть красивую, красочную историю, забыть обо всём, погрузиться в мир сказок и приключений. Это всегда здорово, особенно когда добро побеждает зло. В моей фильмографии это была первая картина такого уровня и такого жанра, я очень рада была принять участие в проекте. Надеюсь, что у нас с получилось выстроить диалог со зрителем таким же искренним языком, как в наших любимых сказках.

Данила Якушев (Волкобой, отец Красной Шапочки):

– Для меня это очень важный проект, потому что он подарил мне незабываемый опыт. Роль Волкобоя для меня оказалась очень органична, я быстро в нее вжился, а вот статус отца Красной Шапочки вызывал некоторые переживания. Я очень волновался, но потом успокоил себя тем, что это обычный мужик, который любит и оберегает свою семью. Это прекрасный фильм о ценностях и дружбе, о преданности и жертвенности. Я надеюсь, что он станет одним из главных событий киноиндустрии.

Ирина Розанова (бабушка Красной Шапочки):

– Я всегда мечтала поучаствовать в проекте такого формата, ведь, как и многие, росла на прекрасных сказках. Мне кажется, что жизнеутверждающие истории, где добро побеждает зло, крайне необходимы и актуальны на все времена. Моя героиня, бабушка Красной Шапочки, сильно отличается от образа бабушки, к которому мы привыкли. В этом фильме я играю очень сильную и храбрую женщину, настоящую защитницу семьи, которая вдохновляет и мотивирует свою внучку на победы.

Юрий Чурсин (Харди. Волк, сын Вожака стаи):

– Мне посчастливилось поработать с каскадерской командой фильма и исполнять сложные трюки, этот опыт принес мне огромное удовольствие. Восхищение вызвала операторская группа, были сложные съемки и в воде, и под ливнем, и драки на крышах зданий, но все это было сделано с огромным профессионализмом. Стоит отметить и потрясающих художников, создавших сказочную вселенную, от которой захватывает дух. Я был счастлив сниматься в фильме и уверен, что всю команду проекта ждет большой успех!

Алексей И. Барабаш (Алекс):

– Мой персонаж в фильме про Красную Шапочку очень неоднозначный. Он появляется внезапно как некий ангел хранитель для героини, спасает её в ответственный жизненный момент и является эфемерным напоминанием об отце. Я считаю своего персонажа важнейшим в истории судьбы Красной Шапочки и мне очень интересно, как воспримет его зритель. Красная Шапочка в контексте нашего фильма — это безусловный символ надежды на то, что наши дети будут лучше и свободнее нас.

Олег Чугунов (Морис):

– Участие в «Красной Шапочке» было очень интересным опытом, особое впечатление произвели съемки в окружении таких масштабных декораций, которые редко можно увидеть даже на экранах. Конечно, главным вызовом для меня стал поиск и оживление своего персонажа, но благодаря Морису я узнал много нового и о себе. Мне кажется, что фильм получился очень красивым и добрым, я надеюсь, что эта жизнеутверждающая история западет в душу многим зрителям.

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