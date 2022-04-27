Фильм российского кинорежиссера по книге Стивена Кинга «Немой» представили на двух кинофестивалях в Техасе

Фильм «Бойся своих желаний» («MUTE») по сюжету книги Стивена Кинга «Немой» стал финалистом сразу двух старейших фестивалей независимого кино в США, аккредитованных Канадской киноакадемией: 55-й WorldFest-Houston (HIFF) в Хьюстоне и 52-й USA Film Festival в Далласе.

Мировая премьера фильма «Бойся своих желаний» состоялась 21 апреля 2022 года на 55-ом юбилейном ежегодном международном кинофестивале WorldFest-Houston (HIFF) в Хьюстоне (Техас, США).

В финал фестиваля вышли 30 полнометражных фильмов и 60 коротких метров. В их числе – лишь два из России, и оба – короткие метры. Фильм «Бойся своих желаний» вошел в топ-6 триллеров фестиваля и был показан жюри на большом экране кинотеатра Memorial City Cinemark 16. Среди организаторов и партнеров фестиваля – губернатор штата Техас Greg Abbott, мэр Хьюстона Sylvester Turner, Генеральный Консул России в США Александр Константинович Захаров и консулы многих мировых стран.

Создатели фильма Сергей Шароватов (он же автор сценария, генеральный продюсер, режиссер-постановщик и исполнитель главной роли) и Анна Лившиц (соавтор сценария, продюсер и второй режиссёр) значительно изменили сценарий «Немого» Кинга и назвали экранизацию «Бойся своих желаний», в котором кроется главная мысль фильма.

«Я бы ещё добавил сюда «Бойся своих мыслей и слов, которые ты произносишь где-либо». Все, о чем мы думаем и чего мы желаем — может стать реальностью, так как наши мысли материальны. Моя задача – еще раз обратить внимание зрителя на то, что наши мысли и слова создают нашу жизнь и нам нужно быть внимательнее к ним», — делится Сергей Шароватов.

По сюжету мужчина, которого предала жена, исповедуется сначала случайному попутчику, а потом священнику. Каждый помогает ему пережить предательство жены по-своему. В фильме есть сцены со священником в храме Русской Православной Церкви. Изначально сложно было найти священника, который разрешил бы снимать целую смену (12 часов) в действующем храме. Через добрых и отзывчивых людей режиссеру фильма Сергею Шароватову удалось познакомиться с отцом Николаем Конюховым из храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Лефортово.

«Отец Николай сразу задал мне вопрос: «Зачем вы снимаете этот фильм?». Я сказал абсолютно честно, что я пережил практически подобную историю в жизни, и слава Богу, не наделал глупостей и не применил насилие только потому, что вовремя пришёл в храм на исповедь к священнику. Он выслушал меня, успокоил и посоветовал простить моих обидчиков», — рассказывает Сергей Шароватов.

Отец Николай Конюхов, прочитав сценарий, благословил съемочную группу на съемки. В результате сняли все необходимые сцены в одном действующем храме в Москве. Священника сыграл актер театра и кино, однокурсник Сергея по ВГИК им.С.А. Герасимова Артур Петров.

Съемочная команда проекта состоит из студентов и выпускников ВГИКа им.С.А. Герасимова, ГИТРа, Московской школы кино, Киношколы Митты и Академии Н.С. Михалкова.

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