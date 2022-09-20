Лаборатория документального кино Pro Cut для победителей конкурса «Россия – взгляд в будущее» завершила свою работу

Лаборатория документального кино Pro Cut для победителей конкурса «Россия – взгляд в будущее», проводимого Фондом поддержки регионального кинематографа (ФПРК), 17 сентября завершила свою работу. Мероприятие прошло в рамках Международного фестиваля

документального кино «Флаэртиана».

В её заключительный день состоялась презентация проектов, монтаж которых осуществлялся под руководством тьюторов – профессионалов режиссуры, звукорежиссуры и монтажа.

Тьюторами выступили Анна Драницына – режиссер, доцент кафедры режиссуры телевидения ГИКИТ; режиссер монтажа Алексей Романов; Полина Волынкина – звукорежиссер, доцент кафедры звукорежиссуры ГИКИТ.

Участие в практическом интенсиве приняли 15 победителей конкурса. В их числе – авторы проектов: «Арт-Калининград» (режиссер – Наталия Ахметова, режиссер монтажа – Вячеслав Красько, Калининград, Московская обл.); «Балалайка 2.0» (режиссеры – Руслан Махмуд-Ахунов, Владимир Бучинский, Ульяновск); «Боль» (режиссер – Татьяна Ложникова, Омск); «Клятва» (режиссер – Нану Тлисов, Москва; Московская область, Черкесск, Ульяновск,); «Коллекционер» (режиссер – Сергей Климов, Пермь); «Наследие» (сценарист – Анастасия Петрова, режиссер-монтажа – Владислав Гришанов, Петрозаводск); «Нити основы» (режиссер – Ярослав Лобачев, Москва, Ярославль); «Перейти Байкал» (режиссер – Анастасия Емельянова, режиссер монтажа – Константин Куляпин, Москва, Иркутск); «Птицы и люди науки» (режиссер – Елена Туринцева, Иркутск); «Свет за краем света» (режиссеры – Оксана Роганова, Марина Донская, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Мурманск); «Солнце в силе. Время действовать» (режиссер – Илона Вашкелите, продюсер – Марина Шаньгина, Санкт-Петербург, Томск; Республика Мордовия); «Счастливая Маша» (режиссер – Дарья Разумникова, режиссер монтажа – Елена Галянина, Иркутск); «Такая жизнь» (режиссер – Екатерина Драчева, Пермь); «Трогательные технологии» (режиссер – Валентина Коровникова, режиссер монтажа – Анна Завьялова, Москва, Санкт-Петербург; Ленинградская область); «Чудомобиль детям» (режиссер – Валентина Коровникова, режиссер монтажа – Анна Завьялова, Москва, Санкт-Петербург; Ленинградская область).

Участники лаборатории разобрали свои рафкаты и получили рекомендации для дальнейшей работы над фильмами. В течение недели шли практические занятия, индивидуальные консультации и групповые обсуждения проектов, сопровождаемые просмотром черновых версий фильмов, а также подготовка к презентации.

Анна Драницына:

– Спасибо организаторам за возможность участия в таком удивительном проекте, а также участникам, которые дружелюбно встретили нас. В индустрии есть одна проблема – не все умеют смотреть сырой монтаж, можно загубить и собственное кино. И такие мероприятия, как лаборатория Pro Cut, полезны: это классно – показывать в профессиональном кругу проекты своих фильмов.

Полина Волынкина:

– Это был немыслимый тренинг. В какой-то момент мы напомнили самим себе врачей, которые принимают несколько десятков человек за день и, должно быть, дико устают к концу рабочего дня. Но мы старались давать энергию участникам лаборатории, и хотим поблагодарить за то, что все они – взрослые люди, профессионалы, но вернувшись на позицию учащихся, принимали нас с вниманием и уважением. Мне бы хотелось увидеть эти фильмы – проследить их дальнейшую судьбу – и порадоваться профессиональным успехам их создателей.

Алексей Романов:

– Чертовски приятно быть полезным и услышать столько тёплых слов в свой адрес. Я тоже делаю фильм в рамках этого большого проекта, и у меня нет права на ошибку. Спасибо большое организаторам и участникам лаборатории. Я тоже многому научился, мне ещё предстоит осмыслить этот опыт. Было здорово.

Участники лаборатории единогласно признали, что приобрели ценные знания, полезные и интересные знакомства, а также опыт, который пригодится им в дальнейшей работе.

Авторы проекта «Наследие»:

– Это уникальная возможность – посмотреть на документалистику изнутри. Это некое братство кольца, где я –Фродо, и я постараюсь донести это кольцо до жерла Ородруина. Мастерами в каком-то смысле для меня были здесь все присутствующие. После общения с каждым из вас у нас будет, что увезти с собой.

Авторы проекта «Трогательные технологии»:

– Большое спасибо за обмен опытом и уделённое время, а участникам – за теплую и дружескую атмосферу. Люди, которые здесь собрались – это редкая возможность почувствовать себя причастным к общему большому делу. Вещи, которыми вы поделились, дают почву для размышления. Это огромные ценность и благо.

Авторы проекта «Чудомобиль детям»:

– К началу работы в лаборатории у нас было собрано всего девять минут, к ее завершению нам удалось собрать весь фильм. Мы дошли до финала, огромное спасибо за обратную связь – участие в лаборатории было нам очень полезно.

Заместитель исполнительного директора ФПРК Дмитрий Якунин выразил уверенность, что фильмы будут представлены зрителю.

– Мне кажется, что у этих фильмов будет жизнь и не только фестивальная. И наша миссия продвигать не только региональное кино, но и документальное. Спасибо, поздравляю всех!, – резюмировал представитель Фонда.

Фонд поддержки регионального кинематографа, учреждённый Союзом кинематографистов России в феврале 2022 года, провёл конкурс документального кино «Россия – взгляд в будущее» весной текущего года.

Общий бюджет на производство составил 150 млн рублей, 50% из которых было направлено на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90 минут, а 50% – на создание отдельных короткометражных документальных фильмов продолжительностью 15-25 минут. Победителями стали 10 альманахов и 50 короткометражных фильмов.

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