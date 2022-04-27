Премьера экранизации итальянского супергеройского комикса «Дьяволик» в онлайн-кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере экранизации итальянского супергеройского комикса «Дьяволик». Картина братьев-режиссеров Антонио и Марко Манетти о неуловимом преступнике будет доступна подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 1 мая.

Главный герой фильма — благородный преступник Дьяволик, который сражается с настоящими злодеями. Его новая цель — розовый бриллиант, принадлежащий вдове Эве Кант. Он почти достигает задуманного, но влюбляется в женщину и обещает ей помочь избавиться от властного ухажера, министра юстиции Джорджо Карона. В итоге, сам Дьяволик попадает в ловушку.

«Дьяволик» — это только первая часть трилогии, которую снимают братья Манетти. Свою карьеру они начали с создания видеоклипов, но потом перешли в большой кинематограф, где их любимыми жанрами стали триллер и комедия. Их первым успехом стала картина «Песни, мафия, Неаполь» (2013), участвовавшая в Римском кинофестивале. Всего через 4 года их следующий фильм «Любовь и пуля» попал в основной конкурс Венецианского кинофестиваля, где завоевал приз итальянских кинокритиков.

Дьяволик — главный герой итальянских комиксов 1960-х годов, его создали сестры Анджела и Лучьяна Джуссани. Их проект оказался настолько популярен, что породил многочисленные анимационные сериалы, видеоигры и театральные постановки. Первым экранизировал произведение классик итальянского хоррора джалло Марио Бава («Маска Сатаны», «Три лика страха»).

При экранизации братья Манетти предпочли жанр экшен-триллера любовной драме, а также отказались от визуального буйства комиксов, чтобы создать реалистичное действие. Похожие изменения приобрел и персонаж Дьяволика, который в 1960-х очень сильно походил на французского злодея Фантомаса из популярных одноименных детективов, чей образ сейчас показался бы карикатурным. При этом шик той эпохи остался: обтягивающие черные костюмы, спорткар «Ягуар» и блестящее холодное оружие.

Главные роли в проекте исполнили Лука Маринелли, Мириам Леоне, Валерио Мастандреа, Алессандро Ройа, Серена Росси и другие известные итальянские актеры.

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