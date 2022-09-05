Новая выставка проекта для подростков «Каскад» откроется в Музее Москвы в сентябре

7 сентября в Музее Москвы откроется выставка «МиГ» — совместная выставка групп «Музей и Город», «Музей и Город: ТоПоС», «Тело и звук» и Deaf Teens проектной школы для подростков «Каскад». Экспозиция фиксирует момент в процессе исследования себя и города: наблюдения за окружающим миром и индивидуальные переживания пересекаются с интересом к событиям настоящего, прошлого и будущего.

Независимая школа «Каскад» уже третий год является резидентом Музея Москвы. В программе «Каскада» есть специальное направление «Музей и Город», где подростки вместе с кураторами исследуют в том числе и музейную коллекцию. В этом учебном году направление «Музей и Город» под кураторством Никиты Спиридонова сфокусировалось на изучении того, как устроены общественные пространства и каким образом разные художники пытались их проблематизировать в своих произведениях. Направление «Музей и Город: ТоПоС» (кураторы Дуня Франкштейн и Полина Жураковская) сосредоточилось на работе с музейными архивами и осмыслении пребывания в городе и музее. Направление Deaf Teens — это коллективное размышление о том, что значит быть глухим или слабослышащим подростком сегодня. Участники направления «Тело и звук» исследовали взаимодействие телесности и звуковой среды через современный танец, музыку и перформанс, а также с помощью телесных практик, методов импровизации и композиции.

Используя музейные артефакты, осмысляя определенные периоды прошлого и события настоящего, задавая перспективу на будущее, работы участников направлений «Музей и Город» и «Музей и Город: ТоПоС» в этом году представляют взгляд современного подростка на мир вокруг.

«Объединив в этом году две группы направления “Музей и Город”, мы хотели, чтобы ребята научились “цельно видеть”. Совместная работа позволила каждому расширить свой кругозор и научиться взаимодействовать с пространством, а также лучше понять, как работает музей. От описания и анализа памятников, казалось бы, занудной искусствоведческой практики, мы перешли к описанию и анализу образов, которые рождались у подростков при взгляде на мир и себя. Вместе мы учились находить ориентиры в искусстве и близкие по духу работы известных художников. В итоге ребятам удалось лучше понять самих себя и выбрать подходящую форму для собственного высказывания», — рассказывает сокуратор направления «Музей и Город: ТоПоС» Дуня Франкштейн.

Так, Алиса Гришина в видеоработе «Слезы как свобода» пытается обратить внимание зрителей на проблему репрезентации чувств. Инсталляция «Воробей обыкновенный» Амалии Устинович посвящена минусам постоянного сосуществования человека с другими людьми. Лея Пастернак создала спектакль по мотивам романа Франца Кафки «Замок» — получилась абстрактная экзистенциально-экспрессионистская новелла. Никита Большаков посвятил свою инсталляцию «Северный, 4-й микрорайон. Границы» рассуждению, чем жизнь за МКАДом отличается от жизни внутри Садового кольца.

«На занятиях мы говорили о том, как интерпретировать произведения современного искусства, учились их читать, понимать и создавать. При этом мы сознательно старались свести к минимуму возможное влияние на выбор художественных тем и их трактовок. Тем не менее в работах проявились множественные сближения: интерес к исследованиям города, времени и памяти. Например, попытки осмыслить сам императив сохранения памяти и постоянная ее реактуализации проявились в работах Иосифа Месхии, Даши Снетковой, Саши Лурье и Насти Цветковой, Джессики Елчуевой, Маши Тройки. Также были размышления о настоящем, попытки понять его в контексте биоцентризма и зафиксировать, остановить. Констатацию тщетности этих попыток мы видим в работах Ангелины Скиры и Никиты Большакова, Елизаветы Топоровой, Влады Афанасьевой, Тихона Тишкова, Елизаветы Иванцовой, Амалии Устинович. Наконец, это и предположения относительно ближайшего или отдаленного будущего, в которые также оказываются вплетены идеи биоцентризма и/или памяти — работы, например, Полины Лужиной и Джессики Елчуевой», — поясняет сокуратор направления «Музей и Город: ТоПоС» Полина Жураковская.

В 2022 году команда направления Deaf Teens при грантовой поддержке фонда «Свет» запустила лабораторию, где ее участники вместе с кураторами направления Владом Колесниковым и Марией Сарычевой изучали, как связаны искусство и исследования города и жителей, какие есть места притяжения для глухих и слабослышащих в Москве, как складывается их опыт проживания города, как в одной городской среде существуют разные форматы взаимодействия: места для учебы и отдыха, места для внутренних переживаний и коллективных приключений. Итогом лаборатории стали зин и «Карта глухих тусовок», которые также можно будет увидеть на выставке.

К выставке участники направления «Тело и звук» создали видеоработы, инсталляции и перформансы. Так, перформанс Насти Павлиной «Без названия» (6 сентября в 18:30) — исследование естественных реакций тела на звуковой раздражитель: от абстрактных звуков и шума до поэзии и цитат известных личностей. А перформанс Арсения Никитина «Эпитафия на перекрестке» (6 сентября в 19:40) затрагивает проблему коммуникации между людьми, переживающими смерть общего друга.

В сентябре стартует прием заявок на обучение в «Каскаде». 10 сентября в павильоне №49 на ВДНХ пройдет день открытых дверей. О том, как устроено обучение расскажут создатели, кураторы и выпускники школы.

В следующем учебном году студенты «Каскада» могут пройти обучение по нескольким направлениям: Game design, «Тело и звук», «Журналистика», «Поэзия» и др. Кураторами направлений выступят художники, кураторы, музыканты, перформеры: Ирина Петракова, Никита Спиридонов, Паника Деревья, Дуня Франкштейн, Дмитрий Герчиков, Амир Гайнутдинов, Екатерина Калюжная, Максим Сергеев и другие.

В этом году школа обрела постоянную площадку — павильон №49 на ВДНХ, где при поддержке Музея Москвы этим летом прошла резиденция «Каскад + digital». Это помещение станет настоящим домом для студентов: в нем будет оборудовано несколько мастерских, пространство для учебы и отдыха, а также полноценное выставочное пространство. Подробности на сайте проекта.

Работа лаборатории Deaf Teens прошла при поддержке фонда «Свет», а группы «Музей и Город» и «Музей и Город: ТоПоС» поддержал Фонд президентских грантов.

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