Новинки издательства «ЭксмоДетство»

Серия Книги-панорамки с интерактивом и 3D

«Что это такое? Время и пространство»

В этой суперинтерактивной детской энциклопедии более 90 невероятных фактов о времени и пространстве – и о них можно узнать в процессе игры! На каждой странице представлено множество объёмных и подвижных интерактивных элементов, окошек и тянучек, которые делают процесс познания ещё более захватывающим. В отличие от других книг с окошками, эта яркая познавательная книга будет интересна не только самым маленьким детям, но и ребятам постарше. Книга «Что это такое? Время и пространство» – прекрасный и увлекательный подарок, который пробудит у ребёнка интерес к удивительному миру науки.

«Как это работает? Холодно, теплее, горячо!»

В этой суперинтерактивной детской энциклопедии более 100 увлекательных фактов о климате и температуре – и о них можно узнать в процессе игры! На каждой странице представлено множество объёмных и подвижных интерактивных элементов, окошек и тянучек, которые делают процесс познания ещё более захватывающим. В отличие от других книг с окошками, эта яркая познавательная книга будет интересна не только самым маленьким детям, но и ребятам постарше. Книга «Как это работает? Холодно, теплее, горячо!» – универсальный и занимательный подарок, который пробудит у ребёнка интерес к удивительному миру науки.

Серия «Базз Лайтер»

Базз Лайтер — игрушечный астронавт, впервые появившийся на экранах в знаменитом мультфильме «История игрушек» 25 лет назад. Там мальчику Энди мама подарила на Рождество фигурку космического рейнджера, героя любимого фильма Энди.

Все 25 лет этот фильм внутри мультфильма оставался вымышленным, но теперь он получил реальное анимационное воплощение! Несколько поколений детей, выросших на «Истории игрушек» хорошо знают Базза Лайтера, но историю его межпланетного путешествия услышат впервые только сейчас. Кстати, при создании этого персонажа четверть века назад его создатели вдохновлялись знаменитым астронавтом, пилотом «Аполлона-11» по имени Базз Олдрин.

Сразу две книги по мотивам мультфильма «Базз Лайтер» выходят в издательстве «Эксмодетство», и это отличный подарок всем поклонникам вселенной Диснея.

Вторая книга «Базз Лайтер. Бесконечность не предел!» — рассказ о космическом приключении Базза Лайтер от лица Иззи, подруги главного героя.

Рузью Мередит «Базз Лайтер»

Первая книга «Базз Лайтер» — это новеллизация мультфильма. В ней юных читателей ждёт полный пересказ фильма с подробностями, не попавшими на экран. А ещё — вклейка с цветными кадрами из фильма и описание главных персонажей истории.

В ходе важной космической экспедиции отважный и уважаемый всеми Базз Лайтер совершает ошибку, в результате которой миссия терпит крушение и экипаж вынужден остаться жить на незнакомой планете среди хищных растений и огромных жуков. Базз хочет решать проблему по-своему, не прибегая к помощи друзей. Но чем дольше ситуация не меняется, тем меньше коллеги ему доверяют. В результате Базз решается совершить в одиночку опасное путешествие, чтобы всё исправить…

Переводчик: Филиппова Алиса Владимировна

Баптист Бетани «Базз Лайтер. Бесконечность не предел!»

В этой книге история Базза Лайтера рассказана от лица Иззи, внучки напарницы главного героя Алиши Хортон. Иззи родилась на планете Т-Кани Один, где застряла та самая экспедиция с Земли. Иззи никогда не покидала Т-Кани, но, конечно, наслышана о Баззе Лайтере, который оставил свою команду на чужой планете и отправился в космос исправлять свою ошибку. Он хотел вернуть миссию домой, но пропал сам. Спустя 20 лет Базз возвращается ни капли не постаревшим, и его появление совпадает с нападением инопланетных роботов. Иззи, которая состоит в кадетском патруле, становится помощницей Базза.

Серия «Истории о великих людях, изменивших мир»

Энциклопедии этой серии посвящены неординарным личностям — знаменитым учёным, исследователям, деятелям искусства и спорта, результаты чьего труда стали достоянием всего мира, а также персонажам мифов и эпоса различных народов — непревзойдённым образцам невероятной силы воли и бесстрашия. Благодаря им ребята узнают, как эти удивительные люди и легендарные герои смогли добиться таких высот и что нужно делать, чтобы стать похожими на них. Интереснейшие истории, которые понравятся не только детям, но и взрослым, дополняют яркие иллюстрации, нарисованные в динамичном современном стиле.

Габриэлла Сантини «20 великих личностей, сделавших мир лучше»

Эта книга расскажет о 20-ти знаменитых учёных, изобретателях и новаторах, благодаря чьей деятельности мир стал таким, каким мы знаем его сегодня. Кто впервые передал радиосигнал на огромное расстояние? Какую женщину-исследователя прозвали королевой Солнца и почему? Благодаря чьему открытию возник кинематограф? Кому и как удалось создать лекарство против опаснейшей болезни, объединив научные знания с традиционной медициной? Энциклопедия ответит на эти и многие другие вопросы о необыкновенных людях, сумевших изменить мир.

Тео Бенедетти, Кьяра Чони «20 самых известных мифических героев всего мира»

Эта книга расскажет о 20-ти знаменитейших персонажах мифов и эпосов разных народов мира – древних греков, римлян и многих других. Кто сумел поймать Солнце в ловушку? Что за титан подарил людям огонь? Кому из легендарных героинь не было равных в беге? Энциклопедия ответит на эти и иные вопросы об известных персонажах и событиях самых захватывающих мифов Земли!

Гарриет Манкастер «Мирабель. Как трудно быть послушным»

Мирабель, кузина Изадоры Мун, наполовину ведьмочка, наполовину фея. Она обожает весёлые проделки! Вот и сейчас, несмотря на запрет папы брать с собой на бал фей волшебные зелья, она всё-таки прихватила с собой парочку. Разве Мирабель знала, что это может обернуться бедой? Она случайно смешала зелья и создала настоящих дракончиков! Они всё растут и растут… Совсем скоро они станут просто огромными! Ой-ой, кажется, бал фей теперь под угрозой! Нужно срочно всё исправить! Книги о Мирабель донесут до ребёнка важную мысль: даже если ты не идеален, твоя семья всё равно будет тебя любить и поддерживать! Не стоит бояться ошибок, вместе с любящими родителями и верными друзьями их всегда можно исправить!

«Disney. Принцессы. Книга волшебных рецептов»

50 сказочно вкусных рецептов — от закусок до десертов — ожидают тебя на страницах этой волшебной кулинарной книги для настоящих принцесс!

Рецепты от Ариэль, Рапунцель, Белль, Моаны и других любимых принцесс превращают приготовление пищи в настоящее волшебство! Простые пошаговые инструкции и аппетитные фотографии в этой книге помогут начинающему кулинару приготовить

поистине королевское угощение!

В этой книге вы найдете:

50 простых (на самом деле простых!) рецептов, с которыми справится даже начинающий кулинар, например, песочные косички с сыром и ветчиной от Рапунцель, «морской» салат от Ариэль или «тигровая» помадка от Жасмин.

Короткие и понятные объяснения основ кулинарии.

Уровень сложности, отмеченный у каждого рецепта, чтобы было понятно, с чего лучше начать, если у тебя совсем мало опыта.

Волшебные иллюстрации принцесс Диснея и аппетитные фотографии блюд.

Меню на разные случаи жизни.

Паскаль Брисси, «БРАВЛ СТАРС. Марафон 48»

«Гладиаторы» снова в сборе! Джен приходит в голову блестящая идея: организовать марафон по игре «Бравл Старс», чтобы собрать средства на лечение двоюродной сестре Хлое. Команда «Гладиаторы» готова провести 48 часов за игрой. Их цель – привлечь внимание максимума подписчиков! Но Кора не хочет уступать главную роль подруге по команде, а Элиот отдаляется от друзей. И команда оказывается на грани распада… Смогут ли «Гладиаторы» преодолеть разногласия и снова победить?!

Бравл Старс — мобильное приложение, 21 млн отзывов, 100 млн скачиваний, простой игровой процесс, симпатичные неагрессивные персонажи.

Книги по самым популярным компьютерным играм! О них знают все дети, подростки, их родители, бабушки и дедушки. Главные герои – геймеры, они берутся участвовать в соревнованиях по киберспорту. Ребятам предстоит сплотиться, максимально сосредоточиться, не дать недоброжелателям рассорить их и, конечно, выиграть финальную битву, чего бы это ни стоило! Много игровых терминов, расширение Вселенной популярных игр, темы, интересные и знакомые всем современным детям!

Скотт Коутон, Андреа Ваггенер, Элли Купер, Келли Парра

«Ужасы Фазбера. Подойди ближе»

«Подойди ближе» (STEP CLOSER) — четвертая книга новой линейки книг об аниматрониках!

Три новые захватывающие истории, рассказывающие о том, чем может обернуться встреча с аниматрониками. Фокси, Баллора и Чика — острый крюк, жуткий танец и зубастый рот… Сьюзи и Саманта, Пит и Чак, Кейси — о, они точно знают, можно ли противостоять аниматроникам. Но не расскажут.

«Five Nights at Freddy’s» — культовая компьютерная игра в жанре хоррор, которая стала одной из самых популярных игр в своем жанре, а также удостоилась высоких оценок критиков за уникальный подход. Книги серии расширяют вселенную «Five Nights at Freddy’s», позволяя читателю не только проникнуться духом игры, но и узнать новые истории.

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