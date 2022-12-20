Вышел в свет роман Алексея Ларина «Ошибка сказочника. Школа Бессмертного»

Неожиданное продолжение предыдущей книги этого эпоса - остросюжетного славянского фентези. не уступающего ни по сюжетным, ни по жанровым качествам «Гарри Поттеру» и «Властелину колец» - вышло еще круче. Будучи основана на национальном сказочном эпосе, история древнего колдуна Кощея, оказавшегося в нашей реальности модным психотерапевтом по фамилии Бессмертный, раскрывается, как и стоило того ожидать, по-новому. Да и может ли быть иначе в новом романе Алексея Ларина «Ошибка сказочника. Школа Бессмертного», если в результате похождений таинственного чародея в нашем мире, куда Кощей был выслан из Лукоморья четыреста лет назад, в сказку попадают не только современные вещи, но и вполне живые люди. А это уже грозит необратимыми процессами, запущенными в параллельной вселенной.

Алексей Ларин. Ошибка сказочника. Школа Бессмертного. – М.: АСТ, 2023. - 992 с. - (Городская проза)

Ведь ранее в Лукоморье попал мальчик Костя Благов, которого Кощей отправил через колодец-портал с волшебной Книгой, с помощью которой он хотел заново переписать всю сказочную историю. Ну, и править самому, без автора, а только со своими родными и близкими – сестрой Марьей Моревной и ее пасынком Иваном-Царевичем, любовницей Еленой Прекрасной, другом Соловьем-разбойником. Казалось, мы знаем многих из них с детства, но только теперь их характеры и желания раскрываются по-взрослому. Сказочные герои любят и спасают, плетут интриги и мстят, захватывают земли врагов и заключают союзы. «Сейчас все переваривали оглушительную новость последних дней: Бессмертный вернулся! – узнаем мы подробности их жизни. - И не просто вернулся, а примирился с сёстрами. А значит, Золотой город, Волхов и Скальный Грай теперь союзники. А формирование такого сильного альянса перекраивает карту мира и требует осмысления новой реальности».

В любом случае, все не так просто оказалось в сказочном мире. Борьба за власть в Лукоморье не менее остра, чем на Земле. Все герои встревожены возвращением Бессмертного и его грядущему воцарению на трон. «Он собирает у себя всю магическую мощь этого мира, всю власть, которая только может быть. Если тебе повезёт, Амори, ты умрёшь раньше, чем он добьётся своего. Но если доживёшь - увидишь наступление тьмы этого мира. Такой тьмы, по сравнению с которой Проклятая эра покажется благословенным временем».

Помогут ли героям отстоять их интересы «подарки» из нашего мира? По крайней мере, один из полицейских, Никита, влюбившийся в жестокую Елену Прекрасную и ставший ее военоначальником, наводит порядок среди наемных рабочих, обидевших девушку, и оружие у него на боку играет свою роль. Хотя, волки из сказок тоже делают свое дело, наказывая виновных. Не отстает от него и бывшая напарница Маргарита, попавшая в Марье Моревне и обучающаяся колдовству. И теперь на вооружении у их подопечных, сказочных воинов, автоматы и пистолеты Макарова - кроме старинных мечей, летающих драконов и, конечно, магии. «За день до прибытия в Лотки Маргарита лично вручила Вельяминову и Науму Жукову пистолеты в кобурах, повесив себе на пояс такой же. Как офицерам и командирам, считала она, пистолеты им полагались по уставу. Вельяминов - руководитель всего отряда, Наум отвечал за снайперов, а она - за автоматчиков. Маргарита не уставала грозно напоминать, чтобы ни в коем случае не открывали огонь без её прямого приказа, только если уж в самом крайнем случае. Стрельцы согласно кивали».

Таким образом, в опасных приключениях сказочных героев участвуют и обычные люди, проникшие в волшебный мир, в котором благодаря этому многое меняется. И дело не только в молодых полицейских и подростке Косте, который решил отложить возвращение домой ради учёбы в школе колдовства. Земные страсти, царящие среди здешних жителей, неожиданно стихают перед силой «земных» же гостей - дружбой, любовью, преданностью. И даже «сказочная» наука, которая точно превосходит все «земные» ожидания Кости, поскольку учит Бессмертный детей в своей школе по-взрослому, помогает достичь цели. Например, в соколиной охоте, когда птицы бьются насмерть, и ребятам нужно выбирать между гибелью своих питомцев и личными отношениями. Или в поиске выхода из лабиринта, где подросткам помогают не только их верные волки, но и их общая взаимовыручка. Но даже Кощей, учитель и могущественный колдун, не может удержать волшебную Жар-Птицу, когда сказочные злодеи Сирин, Радуан и Муар уводят ее из-под носа у его учеников.

Как бы там ни было, но эпопея наших героев в сказочном мире на этом не заканчивается. И пускай таинственные Хранители заставили в финале всех чародеев Лукоморья выбирать: либо магия, либо должность, но мы верим, что сила народной сказки в продолжении волшебной истории обязательно победит.

Олег БУГАЕВСКИЙ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.