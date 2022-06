Новый роман Джулиана Барнса «Элизабет Финч» выйдет в издательстве «Иностранка»

Новый роман Барнса — это роман-загадка: интеллектуальный, философский детектив. А еще — вернее, в первую очередь — это исследование любви во всех ее формах, не только романтической. The Sydney Morning Herald

Элизабет Финч: роман / Джулиан Барнс; пер. с англ. Е. Петровой. — М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022. — 288 с. — (Большой роман).

В начале июля издательство «Иностранка» выпускает новую книгу британского писателя Джулиана Барнса «Элизабет Финч». Новейший и четырнадцатый по счёту роман английского классика впервые выходит на русском языке.

С заглавной героиней книги, Элизабет Финч, читателей знакомит рассказчик по имени Нил, слушатель ее курса «Культура и цивилизация». «Для своих студентов-вечерников она служит источником вдохновения, нарушителем спокойствия, «советодательной молнией». И вот десятилетия спустя Нил (бывший актер, неудавшийся ресторатор, «Король Заброшенных Проектов») разбирает ее записные книжки, пытаясь найти ключ к неуловимому образу человека-загадки по имени Элизабет Финч — харизматичного, эксцентричного мыслителя, апологета методичности, точно знающего, в какой миг «история пошла не тем путем»: когда потерпел поражение Юлиан Отступник, последний языческий император Древнего Рима…»

В «Элизабет Финч» Барнс демонстрирует свой уникальный и остроумный писательский стиль, умело играя с формой романа, подводя читателя к интересным сюжетным аркам и поднимая вечные вопросы о религии и истории.

Перевод с английского Елены Петровой.

Джулиан Патрик Барнс — английский писатель, неоднократно входивший в шорт-лист Букеровской премии. Его лучшие книги: «Одна история», «Предчувствие конца», «Открой глаза», «Нечего бояться» и «Шум времени».

Родился 19 января 1946 года в Лестере (Великобритания). В 1957-1964 годах учился в городской лондонской школе, затем, в 1968 году, с отличием окончил оксфордский колледж «Магдалена». Три года в качестве лексикографа принимал участие в издании дополнительных томов «Оксфордского английского словаря». В 1977 году Джулиан Барнс стал обозревателем и литературным редактором New Statesmen и New Review, а в 1979-1986 годах был телевизионным критиком в New Statesmen и Observer. С 1990 года он сотрудничает с журналом New Yorker. Офицер французского ордена Почетного легиона.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru