Новинки кино на онлайн-платформе CINEZEN

Онлайн-сервис CINEZEN открывает новый канал и вновь пополняет коллекцию киноработ: пользователям будут доступны уникальные фильмы польской школы и картина знакового филиппинского режиссёра Лав Диаса.

С момента запуска платформы 1 ноября её каталог обновлялся уже два раза. Конец месяца ознаменован появлением в собрании сервиса новых произведений зарубежных кинодеятелей мирового уровня – в него войдут фильмы Анджея Вайды «Валенса» и «Послеобразы», две работы польского режиссёра Петра Домалевского «Я никогда не плачу» и «Тихая ночь», а также главный фильм Венецианского кинофестиваля 2016 года – «Женщина, которая ушла» (реж. Лав Диас). Количество кураторов проекта также увеличится – фильмы Домалевского и Диаса стали выбором портала CINEMAHOLICS.

Возможность познакомиться с проектами, малодоступными или недоступными в России, – одно из главных преимуществ CINEZEN как онлайн-сервиса видеоконтента. В первые ноябрьские недели на платформе появились картины «Чикуаротес» (реж. Гаэль Гарсиа Берналь), «Антигона» (реж. Софи Дерасп), «Мама Рома» (реж. Пьер Паоло Пазолини) и многие другие работы, уникальные для российского рынка. Последняя неделя ноября стала своеобразной «неделей польского кино» для платформы – среди её релизов сразу четыре фильма от двух польских режиссёров, чьё творчество высоко ценится в профессиональной среде.

Большим событием станет появление картины «Женщина, которая ушла» Лав Диаса – режиссёра, которого уже считают живым классиком мирового кинематографа. Пополнение коллекции CINEZEN столь значимыми фильмами во многом стало возможно благодаря инициативе портала CINEMAHOLICS, который стал новым куратором проекта. Именно на канале портала зрители смогут увидеть проекты «Я никогда не плачу» и «Тихая ночь» Петра Домалевского и работу Диаса. Уникальные для российской аудитории фильмы Анджея Вайды «Валенса» и «Послеобразы» будут доступны на INOEKINO Channel – канале проекта «Иноекино».

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