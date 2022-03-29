Новое реалити-шоу «Художники» появится на PREMIER 2 апреля!

Первые две серии нового реалити-шоу «Художники» появятся на PREMIER уже 2 апреля. Участниками проекта стали 12 художников со всей России, которые борются за 1 млн рублей и возможность организовать собственную выставку в Москве.

За время конкурса художники должны будут создать несколько полноценных работ в собственном стиле и показать свой талант. Оценивать работы будет профессиональное жюри: художник и перфоманс-артист Федор Павлов-Андреевич, художник Гоша Острецов и другие. Среди гостей культурного реалити появится музыкант Рома Зверь, дизайнер Леонид Алексеев, художница Катя Бочавар и другие звезды. Ведущим проекта стал Тимур Родригез.

Художники будут создавать уникальные произведения в соответствии с заданиями каждого выпуска. Профессиональное жюри по итогам даст экспертную оценку работам. Участники, показавшие худшие результаты, покинут шоу.

Шаг за шагом зритель сможет наблюдать за созданием художественных произведений и формированием задумок авторов — шоу покажет ему «закулисье» работы художников. Это поможет научиться смотреть на искусство профессионально. Возможно, к концу сезона каждый сможет ответить для себя на вопрос: «Почему же искусство стоит миллионы долларов?».

«Это очень важное и нужное шоу не только для самих участников, но и для зрителей. Следить за талантливыми людьми всегда интересно. Особенно, когда они состязаются между собой. Было много сложностей – из пресловутой зоны комфорта нам удалось вывести абсолютно каждого. Открывать самое сокровенное, находясь под камерами — это серьезнейший вызов и невероятно сложная внутренняя работа», – говорит Тимур Родригез, ведущий шоу «Художники».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.