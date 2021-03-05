В музее-заповеднике А.С. Пушкина открывается выставка, посвященная 220-летию воцарения императора Александра I

25 фев­ра­ля 2021 года, к 220-летию воца­ре­ния импе­ра­то­ра Алек­сандра I, в музее-запо­вед­ни­ке А.С. Пуш­ки­на откры­лась выстав­ка «Алек­сандр I. Вели­ко­душ­ный дер­жав восстановитель».

Пред­став­лен­ные на выстав­ке пред­ме­ты из фон­дов Госу­дар­ствен­но­го Боро­дин­ско­го воен­но-исто­ри­че­ско­го музея-запо­вед­ни­ка рас­ска­зы­ва­ют об обшир­ном исто­ри­че­ском пери­о­де, охва­ты­ва­ю­щим более деся­ти­ле­тия – с 1801 по 1815 год.

Исто­ри­че­ское повест­во­ва­ние начи­на­ет­ся со вре­ме­ни вступ­ле­ния цеса­ре­ви­ча Алек­сандра Пав­ло­ви­ча на рос­сий­ский трон.

Доволь­но ярко и выра­зи­тель­но на выстав­ке пред­став­ле­на ико­но­гра­фия Алек­сандра I – живо­пис­ные и гра­фи­че­ские порт­ре­ты рус­ско­го монар­ха, допол­нен­ные порт­ре­та­ми дру­гих исто­ри­че­ских пер­сон, его совре­мен­ни­ков и спо­движ­ни­ков – кня­ги­ни Ека­те­ри­ны Пав­лов­ны, а так­же А.А. Арак­че­е­ва, П.И. Баг­ра­ти­о­на, М.С. Ворон­цо­ва, А.И. Чернышева.

Так­же на выстав­ке мож­но уви­деть образ­цы обмун­ди­ро­ва­ния и сна­ря­же­ния Рос­сий­ской Импе­ра­тор­ской армии пер­вой чет­вер­ти XIX века, доку­мен­ты, явля­ю­щи­е­ся сви­де­тель­ства­ми собы­тий Алек­сан­дров­ской эпо­хи, ред­кие кни­ги, пред­ме­ты деко­ра­тив­но-при­клад­но­го искус­ства и архео­ло­ги­че­ские наход­ки с поля Боро­дин­ско­го сражения.

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