В музее-заповеднике А.С. Пушкина открывается выставка, посвященная 220-летию воцарения императора Александра I

25 февраля 2021 года, к 220-летию воцарения императора Александра I, в музее-заповеднике А.С. Пушкина открылась выставка «Александр I. Великодушный держав восстановитель».
Представленные на выставке предметы из фондов Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника рассказывают об обширном историческом периоде, охватывающим более десятилетия – с 1801 по 1815 год.
Историческое повествование начинается со времени вступления цесаревича Александра Павловича на российский трон.
Довольно ярко и выразительно на выставке представлена иконография Александра I – живописные и графические портреты русского монарха, дополненные портретами других исторических персон, его современников и сподвижников – княгини Екатерины Павловны, а также А.А. Аракчеева, П.И. Багратиона, М.С. Воронцова, А.И. Чернышева.
Также на выставке можно увидеть образцы обмундирования и снаряжения Российской Императорской армии первой четверти XIX века, документы, являющиеся свидетельствами событий Александровской эпохи, редкие книги, предметы декоративно-прикладного искусства и археологические находки с поля Бородинского сражения.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.