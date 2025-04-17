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Дедушку детектива Финника озвучил летчик-космонавт Сергей Рязанский

editor
By editor
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детектив финник - космонавт сергей рязанский

Вышла новая серия мультсериала «Детектив Финник», в которой одного из персонажей озвучил летчик-космонавт Сергей Рязанский.

В эпизоде «Про расследование на лету» в Берге возникают загадочные зоны без гравитации, заставляющие людей и домовых взлетать в воздух. Финник и его напарники берутся за это дело, чтобы вернуть гравитацию и спасти запланированный в городе рок-концерт авторов хита «Оторваться от земли».   Одного из ключевых персонажей серии — дедушку, космонавта на пенсии, озвучил Сергей Рязанский — летчик-космонавт, герой Российской Федерации, кандидат биологических наук и первый в мире ученый — командир космического корабля.

«Мой персонаж гораздо старше меня, поэтому пришлось подстроиться и искусственно состарить голос для записи — очень интересный опыт. А еще во время записи я понял, что на МКС живет домовой — он тырит вещи и их потом невозможно найти, кажется, что их внезапно унесло потоком воздуха. А через время обнаруживаешь пропажу в какой-нибудь вентиляционной трубе. Так что я уверен, что у нас точно жил станционный домовой», — рассказал Сергей Рязанский.

Заглавную песню серии «Оторваться от земли» совместно с Финником исполнила популярная металкор-группа WILDWAYS.

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