«В Хогвартс я не попал»: премьера документального сериала о проблеме аутизма состоится в сети

Документальный сериал «В Хогвартс я не попал» выйдет одновременно на четырех онлайн-платформах. Голосами героев в сериале стали Никита Кологривый, Юрий Колокольников, Рузиль Минекаев, Алексей Онежен, Никита Ефремов, Саша Бортич и Светлана Иванова. Сериал состоит из шести эпизодов по тридцать минут каждый. Все серии будут доступны для просмотра в день релиза. В преддверии премьеры создатели представляют официальный трейлер и постер проекта.

«В Хогвартс я не попал» — первый в России сериал о людях с невербальным аутизмом. Это состояние, при котором человек с расстройством аутистического спектра либо не использует устную речь, либо делает это крайне ограниченно. Проект открывает зрителям мир этих людей: несмотря на то, что они не говорят, у каждого из них есть богатый внутренний мир, чувства и стремление к самовыражению.

Сериал рассказывает об уникальных методах коммуникации, доработанных российскими специалистами, с помощью которых удалось установить контакт с людьми с невербальным аутизмом. Благодаря этим методам люди, на протяжении многих лет не имевшие возможности говорить, получают шанс быть услышанными, вступить в диалог с окружающим миром и раскрыть свои таланты.

Сериал создан кинокомпанией «Карелия Фильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Экспертное сопровождение сериала — Центр проблем аутизма.

Главная задача проекта — изменить восприятие невербального аутизма, разрушить устоявшиеся стереотипы и показать, что за невозможностью говорить скрываются глубокие, чувствующие, мыслящие личности. Проект обращается как к широкой аудитории, так и к семьям, специалистам и всем, кто сталкивается с темой аутизма, предлагая новый взгляд на коммуникацию и взаимодействие.

Автором идеи и креативным продюсером проекта выступил Семён Шомин. Режиссер сериала — Евгения Лёушкина, выпускница Школы документального кино и документального театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Генеральные продюсеры — Антон Калинкин и Жан Просянов.

«Тема невербального аутизма до сих пор остается вне широкого общественного внимания, и для нас было важно вывести этот разговор на максимально широкую аудиторию. Для нас это действительно большая победа, что сериал выходит сразу на четырёх платформах — START, CHILL, Okko, PREMIER и . Такой одновременный релиз — редкий для документальных проектов случай и важный сигнал: индустрия сегодня готова объединяться вокруг действительно значимых тем. Мы видим, как растет интерес к документальному контенту, и рассчитываем, что этот проект поможет по-настоящему услышать и понять людей, о которых он рассказывает», — говорит генеральный продюсер проекта Жан Просянов.

Истории героев в сериале «В Хогвартс я не попал» разворачиваются в формате документального наблюдения: зрители увидят их жизнь изнутри, узнают истории их семей и смогут заглянуть в повседневность героев. Зрителю откроется, что за невозможностью героев говорить скрывается огромный мир и способность к самовыражению, которые часто остаются без должного внимания. Проводником во внутренний мир героев станет анимация — именно через нее будут раскрыты созданные ими тексты и образы. Это попытка приблизить зрителя к внутреннему миру ребят и дать понять, что они такие же, как мы, только общаются иначе.

Важной частью художественного языка сериала стала анимация. В проекте задействованы семь режиссеров-аниматоров, использовано более пяти различных техник — от рисованной анимации и ротоскопинга до 3D и стоп-моушна. Каждая из них по-своему передает внутренний мир героев, их образы, тексты и ощущения, делая невидимое — видимым.